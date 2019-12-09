台北市政府員工滿意度下跌到54%　柯文哲：我是反送中的受害者

▲柯文哲出席2019台北寵物節活動宣傳記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市研考會日前公布年度員工滿意度調查結果，北市府員工對台北市長柯文哲的評價，平均為75.48分，滿意度為54.07％，兩者皆較前一年下滑。對此，柯文哲9日表示，「我也是反送中的受害者」，大概六月到八月，民調很明顯掉了。

柯文哲受訪時直呼，「奇怪」，他也是反送中的受害者，大概六月到八月之間，他的民調很明顯掉了，「但是最近沒有在做，應該會再回升一點吧」。

至於是否因忙黨務，柯文哲否認稱，如果他忙黨務，應該市府員工更高興，比較不會盯。

不過台北市政府顧問蔡壁如、副發言人黃瀞瑩接連請辭，市府運作會不會鬧空城？柯文哲強調，不會啦，不會說換一個、兩個就市府鬧空城，拜託，台北市政府這麼大的單位，不會說少掉一個人有什麼太大的影響。

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