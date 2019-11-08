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可置換GG或鮑鮑　英國推出「跨性別」性愛娃娃！

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▲英國推出可變性的性愛機器人。（圖／sexdolls.com網站)

英國推出可變性的性愛機器人。(圖／sexdolls.com網站)

國際中心／綜合報導

英國公司「性愛娃娃」(sexdolls.com)表示， 為滿足大眾需求，他們將推出全英國第一款帶有可拆卸式陰莖的「跨性別性愛娃娃」。 

設計這款性愛娃娃的sexdolls.com公司說，新產品的名稱叫「愛郎大」(Alondra)，售價1300英鎊(約5萬元新台幣)。該公司的發言人表示，他們「已聽到了大眾的需求」，於是推出這款跨性別性愛娃娃。她補充說，經銷商「注意到跨性別團體這類娃娃的需求有增無減」。

這款性愛娃娃的特別之處，在於裝置有可拆卸置換的陰莖、陰道、和「咪咪」，並且可以根據使用者的喜好特別訂製，甚至可以替娃娃的腳趾甲塗上客戶尬意的顏色。據報導，這款新產品已經在公司網站上引起了客戶們的熱烈迴響。

這家英國最大的性愛娃娃製造商在聲明中說：「作為一家公司，我們希望能包容不同的性向、推出不同性別類型的娃娃。我們希望愛郎大可以被視為朝著成人玩具產業更具包容性的方向發展。」

近年來，隨著寂寞心靈越來越多， 引爆性愛娃娃製造技術的巨大進步。上個月，另一家公司「我是娃娃」(1AM Doll)告訴《每日星報》(Daily Star Online)說，在最新的AI人工智慧升級之後，他們公司的新型性愛機器人，已經「幾乎跟真人無異」。

該公司總裁勞森(Brent Lawson)說：「我認為，距離做到性愛機器人跟真人難以分辨的地步，日子已經不遠了。」 他補充說：「過去幾年來，機器人技術和人工智慧的研發得到廣泛的報導，因此大眾已經意識到這些技術的突飛猛進。多年來，我認為我們在現實上已取得長足進步，不過我希望未來還可以有更多的創新。」

但是這些性愛娃娃也引發了人們的憂慮：可能誘發戀童癖和性侵犯的性幻想。今年稍早時，一份新出爐的報告警告說，以未成年人為模型的性愛娃娃可能對戀童癖產生鼓勵作用。

澳洲犯罪學研究所聲稱，一些看起來太幼齒的性愛機器人，可能為戀童癖者提供犯罪前「練習」。一些性治療師和心理學家卻主張：應該給戀童癖提供幼齒的性愛娃娃，可免於他們去性侵真正的孩子。

去年，英國第一家性愛娃娃妓院在憤怒民眾的抗議下，被迫關門大吉。

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