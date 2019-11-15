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性慾比性命重要？正妹醫護員在救護車上遭傷患襲臀！

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▲女醫護員史密斯慘遭傷患伸出鹹豬手偷襲。（圖／ITV News）

史密斯說，醫護人員對他們遭受到的性霸凌已變得越來越「麻木」。(圖／ITV News）

國際中心／綜合報導

英國倫敦數月前曾發生一起誇張的性霸凌事件。25歲的醫護員史密斯(Lizzie Smith)在救護車上處理一名在鬥毆中受傷的病患時，竟然慘遭對方伸出「鹹豬手」襲臀！

史密斯不願姑息淫狼也不畏懼曝光，勇敢的舉發了對方，向警方報案。本月，這名伸出「鹹豬手」的淫狼遭到了罰款，並且被登記為性犯罪者，為期5年。

此案發生在今年6月，史密斯告訴ITV新聞說：「當時我彎下腰，要將一些東西丟進垃圾桶時，那個傢伙卻突然伸手抓我的屁股。我並非膽小怕事之輩，我知道該說出來就說出來，我會很快作出反應。但事發時我很震驚。我覺得噁心又沮喪，當場說不出話來。」

史密斯表示，她的許多同事也成為那些變態傷患下手的目標。而且這類事件最常在周末夜發生。她說：「有很多事我不吐不快。我的同事也遭遇過恐同者、種族歧視者的性霸凌。只要在周末夜當一次班，保證你會遭遇到這些衰事。」

她說，可悲的事實是，醫護人員對他們遭受到的性霸凌已變得越來越「麻木」。她說：「我們確實已經習慣了。您知道你很忙，必須儘快面對下一次出勤任務，所以你不可能把每一次不愉快經驗都報告上去。」

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