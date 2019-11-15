宿舍內性侵3名未成年女生　山東淫狼校長遭判刑12年

▲呂姓被告利用校長身份在教師宿舍內多次性侵3名未成年女學生，罪名成立。（示意圖／示意圖／記者黃克翔攝）

大陸中心／綜合報導

山東萊蕪市一名50多歲的呂姓校長不但在辦公室裡藏著催情藥、保險套、驗孕棒等物品，還因為嫖衼曾遭到被行政拘留。 更嚴重的是：他甚至利用校長身份在教師宿舍內多次性侵3名未成年女學生，導致一名女生懷孕流產，引發輿論譁然。

此案日前在濟南市中級人民法院二審宣判，呂姓校長因性侵罪名成立，被判處有期徒刑12年。

案情指出，呂姓校長從2013年至2018年間，先後利用學生對校長的信任，以表達關心、發送淫穢訊息等方式引誘學生，甚至使用暴力脅迫手段向女生索取裸照。更在校內、宿舍及賓館內多次非禮、性侵3名未成年女生。

呂姓校長在法庭上辯稱，在上述指控中，受害人小A(假名)是自願跟他發生性行為。小B雖然在作供時表示遭性侵，但出庭作證時承認兩人並未發生性行為。至於小C則跟他有不正當關係，事件屬感情糾紛，並非性侵。

此案在一審時，法庭認定呂姓校長違反對方意願、多次性侵受害人罪證確鑿，判處他有期徒刑13年。呂姓被告不服上訴。

案件二審時，法庭仍認定呂姓被告多次跟小A及小C發生性行為屬於性侵，至於性侵小B的證據不充分，不予認定，遂改判有期徒刑12年。