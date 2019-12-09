被藍委指控「幫楊蕙如喬事」　蘇嘉全辦公室批：故意扭曲的惡意操作！





▲蘇嘉全。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立院黨團9日上午召開記者會，質疑立法院長蘇嘉全辦公室協調WTA台灣公開賽一事，暗指蘇嘉全與楊蕙如網軍事件有關。對此，蘇嘉全辦公室回應，這是故意扭曲的惡意操作，不過辦公室主任張嘉玲確實有協助該賽事主辦單位與相關單位建立對話管道。

蘇嘉全辦公室表示，台灣外交處境艱困，不管公私部門爭取各項國際體育賽事，都有助台灣提升國際地位與能見度，且強化台灣體育發展能量。立法院身為民意機關，經常面對各方請求協調。

蘇嘉全辦公室指出，蘇嘉全辦公室主任張嘉玲確實協助該賽事主辦單位與相關單位建立對話管道，同時也請各單位進行評估並秉公處理，盼未來能夠看到更多大型國際體育賽事在台灣舉辦，現在因網軍事件蒙塵，原本美事一樁卻遭到惡意曲解變調。

蘇嘉全辦公室提到，遭外界點名之立法院IP，立法院資訊處已證實該IP為中興大樓2、3樓區域之代表號，而院長室與幕僚辦公地點均位在立法院內，根本毫無任何關聯性，國民黨團卻為選舉利益，刻意操作牽連，企圖栽贓抹黑，令人遺憾。

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