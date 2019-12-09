前外長歐鴻鍊曝「蘇啓誠是堂姐的女婿」：最該譴責的是謝長廷





▲副總統候選人張善政、前外交部長歐鴻鍊召開記者會。（圖／記者呂佳賢攝，下同）



記者羅婉庭／台北報導

前外交部長歐鴻鍊9日表示，外界關心的蘇啓誠事件，他是自己堂姐的女婿，卻是在卸任後到東京與友人聚餐時才知道兩人有親戚關係，所以他更加心痛，認為蘇是一位不靠人際關係，而是獨自努力往上爬的人。

國民黨副總統候選人張善政9日上午召開記者會，前外交部長歐鴻鍊也陪同出席。

張善政在會中提出兩點呼籲，第一、謝長廷不要再閃躲，請交代楊蕙如再抹黑、帶風向時他扮演什麼角色，檢調單位在查清楊蕙如金流時，謝長廷若為背後主使，未來也無法脫身。第二、外交部長吳釗燮應命令駐日代表謝長廷回國承擔責任、向立院報告，不再卸責。



歐鴻鍊除了說明自己在卸任後才知道跟蘇啓誠有親戚關係外，他也指出，外交部讓一位責任心很強的外交官獨自面對這樣的壓力，最應該譴責的是駐日大使謝長廷在第一時間切割，立刻對外表示大阪辦事處不歸他管，代表他對自己的職責完全搞不清楚，是完全失職，立院要求他辭職，外交部就應該請他回國報告，但外交部確不尊重立法院，至今沒有任何作為。

另外，歐鴻鍊也針對國際情勢提出，台灣會陷入外交困境是因為蔡政府陷入美國可以救台灣的迷思中，美國理論上可以幫助台灣參與國際活動、建立邦交，但台灣卻斷交七國，也在原有的國際組織中被拔除，因為美國在國際組織、關係上大幅滑落，所以川普根本幫不上忙。

歐鴻鍊表示，在更重要的區域組織參與方面，民進黨政府沒成功帶領台灣加入任何組織，由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）都無法加入，台灣的競爭力將大幅滑落。

他也指出，蔡英文受到年輕人喜愛是因為她敢「嗆大陸」，但是主權的捍衛並不是在國內喊一喊就有用的，蔡英文的捍衛主權是徹底失敗，上任後啟動新南向政策，但企業界的嗅覺永遠比政府靈敏，哪裡有商機，一定找得比政府快，因為企業希望政府做的，不是商機與資金，而是簽自由貿易協定，對投資才能有所保障，但是蔡英文政府上任後沒有簽任何的自由貿易協定與免簽證協定。

歐鴻鍊強調，現在申請泰國簽證，還要附上財力證明，這是對落後國家、第三世界國家所採取的措施，更可悲的事，泰國政府卻解釋，這是對所有國家、一是同仁的新政策，但是「他們真的敢適用於美國、日本嗎？」這樣試驗性質的政策，竟然選擇台灣，台灣淪為次等國民，令人非常無奈。

其他人也看了這些...

►藍委外交部抗議楊蕙如案受傷送醫 韓國瑜5點半趕赴台大醫院探視

►批潘恒旭影射網軍頭「搞烏龍」 蘇貞昌談楊蕙如案：讓司法去辦

►不滿楊蕙如被起訴罪名「刑責太輕」 邱毅主張鞭刑入法

更多熱門新聞...

►獨／韓國瑜愛將潘恒旭曾邀楊蕙如當評審 臉書互動暱稱「貴妃楊」

►被翻出與楊蕙如合照！蔡英文：沒有私人交情也沒有交往事實

►「地瓜粉」酸韓國瑜 韓陣營：「韓極混」是楊蕙如傑作

►超越藍綠，就靠她了