「網軍帶風向該如何處理」　唐鳳：迷因工團隊1小時內平衡資訊或澄清

▲行政院政務委員唐鳳（左）8日應邀到屏東大學演講「大學社會責任─社會創新X地方創生」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學8日邀請行政院政務委員唐鳳演講「大學社會責任─社會創新X地方創生」，針對學生即席提問：「對於網軍帶風向該如何處理」，他表示，目前政府相關部會均有迷因工程的團隊，當有網軍試圖帶風向或有謠言升起時，相關部會會在60分鐘內給予一個平衡資訊或澄清，以避免民眾在腦中形成印象。

唐鳳委員表示，網路上的討論，有時太片面，會有所偏頗。而臺灣是一個公民社會，部長、政委與記者是平起平坐，記者所述，不會被姿意要求修改或下架。因此政府相關部會會採取迷因工程來因應之，意即，將所要講述之內容透過包裝，讓人忍不住想透過網路分享。

他說，現於相關部會，均有迷因工程的團隊。當有網軍試圖帶風向或有謠言升起時，「我們會在60分鐘內給予一個平衡資訊或澄清，以避免民眾在腦中形成印象」。

他指出，如先前坊間流傳「一周內染髮燙髮，要罰造型師一百萬」，在1小時內，蘇院長即在臉書貼出一張有自己年輕及現在照片的梗圖進行澄清該謠言是假的，表示這是針對藥劑廠商的標示規定，不是針對美容業者，後年7月才會實施。

但1週內染燙真的很傷頭髪，嚴重會跟蘇院長一樣。這種自嘲幽默但帶有所要宣導內容的方式，即是迷因工程的表現。民眾看了不僅會覺得好笑，也不會再受謠言影響而產生憤怒，而會理性的看待政府的要求，並會不斷透過網路分享。

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