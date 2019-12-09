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「聲押楊蕙如查網軍金流！」　體育監督聯盟控「易始」詐補助9千萬

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記者劉昌松／台北報導

「卡神」楊蕙如以每月1萬元代價組織網軍引導輿論風向，外界質疑網軍資金來源，「中華民國體育監督聯盟」祕書長趙安華認為，楊蕙如的「易始」公司疑用不實單據詐領政府網球賽事補助約9千萬元，可能與網軍有關，9日到台北地檢署告發楊蕙如和中華網協理事長廖裕輝等人，涉嫌詐欺、偽造文書等罪，並要求檢察官立刻聲押楊蕙如，以免串供、滅證。

▲▼中華體育監督聯盟秘書長趙安華。（圖／記者孫于珊攝）

▲中華體育監督聯盟秘書長趙安華告發卡神楊蕙如涉嫌詐領政府補助款。（圖／記者孫于珊攝）

據了解，趙安華先前已經向北檢告發過，中華網協涉嫌詐領台北市體育局等政府補助款項，案件目前正由台北地檢署偵辦中，在楊蕙如被檢察官認證組織網軍後，趙安華又從體育局的相關函文中發現，發2016至2018年台灣網球公開賽執行長卡神楊蕙如、易始公司、寶悍運動平台公司也疑似詐領政府補助。

▲▼中華體育監督聯盟秘書長趙安華。（圖／記者劉昌松攝）

▲趙安華完成告發後因身體不適，要求救護車候送新光醫院。（圖／記者劉昌松攝）

趙安華質疑，體育署、台北市體育局以及台北市長柯文哲、綠營民代，至今均未出面說明「卡神」的公司3年可獲近億元補助？收支假報3年都無人過問？背後到底誰挺「卡神」？不過趙完成告發後，因身體不適，被送上救護車，他離開北檢時，還對媒體直呼「不要拍了，這個丟臉。」

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