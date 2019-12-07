鄉民偶像→政治蟑螂　楊蕙如18年前唸成大就鑽漏洞賺錢

▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

「卡神」楊蕙如2006年發現刷卡賺錢手法，從卡奴變卡神，如今成北檢認證的網軍，更颳起政治風暴，藍綠攻防議題，變成台北市長柯文哲口中的「政治蟑螂」。前立委高思博透露，楊蕙如讀成大就鑽漏洞賺錢。

楊蕙如大學時期就因鑽網路漏洞惹上官司糾紛。2001年成大MP3事件轟動社會，台南地檢署接獲財團法人國際唱片業交流基金會（台灣IFPI）的檢舉，前往成大學生宿舍「勝一舍」搜查，查獲14名學生涉嫌違反《著作權法》，非法下載MP3音樂及架設網站提供1萬8千多首歌的MP3音樂供人下載。

台南地檢署的搜索行動引起學生強烈反彈，學生組成自救會，就讀歷史系的楊蕙如擔任自救會會長，當時她還是兩個BBS站的站長，熟悉網路操作。當時楊蕙如找時任律師的高思博解決MP3侵權官司。高思博接受中天新聞專訪時表示，楊蕙如從那個時候開始，其實就很善於機制上的漏洞，幫自己與一些同學謀福利，很喜歡做遊走法律邊緣的事情。

事後14位涉案學生簽署認錯道歉書，每人花費4萬5廣告費登報道歉，台灣IFPI在學生登報道歉後撤訴。成大校方感謝台灣IFPI撤訴，並修訂校規，將涉案學生移交學生懲處委員會。各大學因寒蟬效應一度禁用下載MP3音樂相關軟體。

不過，MP3事件後，楊蕙如非但沒有收斂，還變本加厲，接下來爆發爭議幾乎跟網路操作有關。她就讀成大時期背負超過10萬卡債成卡奴，畢業後利用信用卡8被紅利回饋、網路拍賣、電視購物禮券優惠，從中國信託銀行賺一筆，刷卡還賺銀的錢，被媒體大肆報導，在2006年已從卡奴搖身一變成為卡神，還搞笑模仿股市名嘴張國志，成為鄉民和民眾的偶像。

如今楊蕙如遭北檢查出，涉嫌在PTT上帶風向、護航駐日代表謝長廷，間接造成大阪辦事處長蘇啓誠不堪輿論壓力而輕生，也查出楊蕙如以每個月1萬元作為旗下網軍帶風向的酬勞，遭外界質疑是綠營網軍，也扯出楊蕙如與藍綠兩黨關係密切。

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