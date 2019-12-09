22年來最嚴重！印度工廠火災43死　「工人擠睡廠裡」苦無逃生出口

▲工廠火災濃煙蔓延至巷口。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度新德里（New Delhi）週日（8日）發生工廠惡火，由於當時有許多工人睡在裡頭，便讓這起火災擴大成一場釀成43人死亡的慘烈悲劇。據了解，這起災難也是印度22年來最為嚴重的一起。

根據英國《每日電訊報》（The Telegraph）報導，火災於8日清晨4點多開始竄延，睡在新德里老城區製袋工廠內的工人紛紛打電話向家人朋友求救，要他們趕到薩達爾巴扎爾商業中心（Sadar Bazar）拯救自己。當消防車和救護車趕到狹窄的巷弄內施救時，已有許多人葬身火窟。

官方指出，工廠是一棟4層樓的建築，大多製造學校背包、包裝材料和錢包，而一旦發生火災，這些物質就成了強力的助燃材料。政府當局指出，事件發生起因於電線短路；新德里警指揮米透（Anil Kumar Mittal）補充，當局正進一步調查工廠是否有非法營運的情況。





▲救護人員從車內推出工人遺體。（圖／路透）

目擊者卡里（Mohammed Khalil）告訴《法新社》記者，火災發生時，工廠裡的人根本無處可逃，「而且我相信大多數人當時正在睡覺，因為濃煙而窒息。」眾多家屬已經到遺體暫時放置的鄰近醫院認屍，不過有人仍在找自己尚未被尋獲的朋友；這名焦急的友人和記者表示，「我曾經到那間工廠裡面看過，悲劇發生只是早晚的事。」

這場火災是印度22年來最慘烈的悲劇。前一次發生於1997年，59名平民百姓死於一場電影院的火災。時間雖然橫跨22年，但這兩起火災同樣都是因為建築老舊，缺乏逃生出口和安全意識、安全法規執行不彰而釀成的慘烈事件。