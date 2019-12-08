英學者分析大選：保守黨暫領先但仍可能翻轉　若國會322席↓脫歐恐生變

▲英國首相強生（Boris Johnson）與工黨黨魁科賓（Jeremy Corbyn）上電視辯論。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國大選將在12月12日舉行，倫敦政經學院（LSE）政治學系教授鄧萊維（Patrick Dunleavy）、格林伍德（Joe Greenwood）與托拉弗斯（Tony Travers）於5日舉辦研討會，分析「網路輿觀」（YouGov）最新民調結果。他們指出，保守黨目前領先，但是幅度不大，工黨很有可能在最後關頭加強攻勢，翻轉局面。此外，如果保守黨贏得的國會席次少於322席，就有可能提高「無協議脫歐」的危險性。

鄧萊維5日表示，根據「網路輿觀」最新民調，保守黨與工黨的支持率分別是42％與33％，雖然保守黨領先9％，但其中3％左右屬於「中間選民」，如果要確保優勢地位，扣除「搖擺不定」的族群以後，還要贏過5％到7％比較保險。此外，工黨傾向比較晚才開始催票，有可能在最後關頭大舉動員，催出票數。

▲鄧萊維認為，保守黨贏得的國會席次多寡，將影響脫歐。圖為英國首相強生。（圖／路透）



《中央社》報導，鄧萊維依照過去選舉結果，以及保守黨連續執政的「鐘擺效應模型」推測，保守黨可能從現在的317席降到311席，工黨從目前的262席稍微增加到268席，而保守黨的席次多寡，將會影響脫歐。

鄧萊維認為，如果保守黨贏得322席以上，才能夠確保未來5年的執政，如果介於313席至322席，「無協議脫歐」的可能性就出現，如果介於295席至312席之間，也許就要舉行第二次公投，選擇強生版或科賓版脫歐，如果少於322席，強生可能就無法履行脫歐的承諾。

▲鄧萊維指出，英國工黨的支持者有可能因為不喜歡黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）而「跑票」。（圖／達志影像／美聯社）

鄧萊維指出，如果保守黨獲得的席次少於294席，第二次脫歐公投、科賓版協議或者推翻脫歐的決定都有可能發生，雖然過去1年之中，民眾對於脫歐的看法呈現「五五波」，但是最近對於國民保健署（NHS）的熱烈討論顯示，大家已經受夠了脫歐，這一點對於工黨有利。

鄧萊維指出，強生對於保守派選民的號召力，遠大於科賓（Jeremy Corbyn）對於工黨選民的號召力。也就是說，工黨支持者可能因不喜歡科賓而「跑票」，但保守黨比較不用擔心這種情況。葛林伍德引述，曾有一名受訪者說，「我不信任強生，但我喜歡他」。

3名學者都認為，電視辯論能夠帶來的影響有限。葛林伍德提到，工黨2017年以後依靠社群媒體打選戰，在這個領域其實勝過保守黨，可是黨魁科賓已連續好幾次大選表現不佳，如果這次選舉再失敗，很可能宣布辭職。

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