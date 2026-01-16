馬查多欲贈「諾貝爾和平獎座」給川普！　挪威委員會怒了

▲委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普15日於白宮會晤委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）。在美軍先前突襲逮捕前總統馬杜洛後，馬查多試圖藉由此次會面奪回政治主導權，更驚傳計畫將去年獲得的「諾貝爾和平獎」獎座親手送給川普，藉此博取信任，引發挪威諾貝爾委員會高度關注與不滿。

低調入白宮密談2.5小時 川普態度卻轉向「她」

根據《華盛頓郵報》報導，馬查多於15日中午左右進入白宮西廂（West Wing），並與川普（Donald Trump）進行了長達2.5小時的閉門會議。值得注意的是，一向熱衷於向媒體展示外國領袖會面的川普，此次竟未安排任何鏡頭入內，僅讓馬查多在離開後低調前往國會。

外界分析，這顯示川普目前更傾向與現有的委內瑞拉過渡政府接觸，而非全力扶植馬查多。

▲馬查多於15日中午左右進入白宮西廂，並與川普進行了長達2.5小時的閉門會議。（圖／路透）



自從美軍3日逮捕馬杜洛（Nicolás Maduro）並將其押往紐約後，川普便公開質疑馬查多是否具有領導國家的「份量」。與此同時，川普已轉向支持馬杜洛時期的副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），雙方在14日首度通電話，川普更在橢圓形辦公室大讚她是個「極好的人」。

獻獎換影響力？諾貝爾委員會：獎項不可轉讓

馬查多此次到訪白宮的「重頭戲」，莫過於她計畫將自己的諾貝爾和平獎獎座獻給川普。馬查多去年10月獲獎時，就曾表示要將榮譽獻給川普，感謝他對委國民主事業的「決定性支持」。

她在會前接受《福斯新聞》採訪時直言，委內瑞拉人民非常想與川普分享這份榮耀，稱讚他逮捕馬杜洛是「歷史性的成就」。

然而，這項大膽的「和平禮物」引發了挪威諾貝爾委員會的強烈反彈，該委員會公開表示，和平獎獎項並不允許轉贈他人。儘管如此，川普對於可能收下這座獎盃似乎感到相當受用，曾對媒體透露若能收到獎座將是「莫大的榮幸」。

白宮發言人潑冷水：總統對她看法沒變

儘管馬查多在離開白宮時向支持者信心喊話，表示「我們擁有川普總統對委內瑞拉自由的支持」，但白宮方面的回應顯得相對冷淡。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）雖然稱讚馬查多是勇敢的聲音，卻直言川普對她缺乏領導實力的看法並未改變。

李維特更進一步指出，川普對羅德里格斯目前的配合感到滿意，尤其是雙方剛達成一項價值5億美元的能源協議，並成功讓5名美國政治犯獲釋。目前美國政府雖然仍致力於推動委國內部的民主轉型，但對於何時舉行大選尚無具體時間表。