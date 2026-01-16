　
國際

丹麥外長：格陵蘭人絕不接受「美國每人1600萬」誘惑

▲▼丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）。（圖／路透）

▲丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

備受國際社會關注的美國、丹麥及格陵蘭三方戰略會談14日於華盛頓正式落幕。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）隨後接受美媒專訪，針對美國併購格陵蘭的傳聞，他語氣堅定地表示，格陵蘭人絕不會被美國的金錢誘惑動搖，「現在是2026年，人不是交易品。」

強調225年邦誼　「安全」不代表能入侵

拉斯穆森接受《福斯新聞》訪談時指出，這次會談是向美方闡明丹麥與格陵蘭立場的最佳時機。他強調，三方擁有超過225年不間斷的深厚邦誼，是極為緊密的戰略盟友，在維護北極圈安全上雖有共識，但他並不認同「唯有美國介入（或侵入）才能確保安全」的說法。

開價1500萬也不去！　僅6%居民想當美國人

訪談過程中，主持人拋出尖銳議題，詢問若美國支付高於丹麥補助的金額，是否能誘使格陵蘭人投票脫離丹麥？拉斯穆森則冷靜回應，這在理論上或許可能，但現實中格陵蘭人根本不會買單。他引述最新民調數據打臉美方，指出「僅有6%的格陵蘭居民渴望成為美國公民」。

主持人進一步追問，若美方採取「銀彈攻勢」，每人發放50萬美金（約新台幣1600萬元）呢？拉斯穆森斷然拒絕並諷刺道：「美國絕對不可能在格陵蘭支付得起『北歐式』的社會福利系統。」

他強調，雖然可以進行商業交易，但絕不能將「人民」視為買賣的標的物，這是丹麥絕不退讓的底線。

任內擋下中資　保證格陵蘭「沒有中國基礎建設」

針對北極地區的防衛焦慮，拉斯穆森也對美方信心喊話。他透露，根據丹麥與美國的情報顯示，中國戰艦已許久未出現在該海域，格陵蘭境內也完全沒有中國投資。

他更提到，自己在擔任丹麥總理期間，就已明確阻擋中國資金進入格陵蘭的基礎建設，「我們非常清楚美國對安全的疑慮，但對話必須建立在事實基礎上。」

警告強行併吞後果：北約恐將瓦解

最後，拉斯穆森重申他不相信、也不希望看到美國入侵格陵蘭的局面發生，因為一旦發生，將會導致北大西洋公約組織（NATO）瓦解。他呼籲三方應在現有的架構下，以更正面、合理的態度解決北極安全問題。

