Nokia品牌授權印度公司Flipkart　明天推出首款智慧型電視　

▲Nokia 55 CAUHDN將定價41,999盧比（約新台幣1萬7,933元）。（圖／取自The Verge）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 Gadgets 360 報導，掛著Nokia品牌的智慧型電視55 CAUHDN，將於12月10日透過印度公司Flipkart發售，並計劃於之後推出更多的型號。這是Nokia首次把自家品牌授權給Flipkart，推出的第一款智慧型電視，配備了55吋4K UHD螢幕。

這款智慧型電視採用3840 x 2160畫素、Android 9.0電視操作系統，並搭載JBL音頻技術，且配備2個揚聲器、24瓦輸出，音質出色為此款電視的主要賣點之一。其他內建配備，包括四核心處理器和16GB的主機板。

Flipkart在一份聲明中指稱：「Nokia55 CAUHDN帶有JBL Sound技術的Nokia智慧型電視，並內建24瓦揚聲器以及杜比環繞音響，以增強整體的音質體驗。」

根據Flipkart的說法，Nokia 55 CAUHDN將定價41,999盧比（約新台幣1萬7,933元），另附上獲得捆綁式支架、壁掛式支架和支援Google Assistant進行語音輸入和控制的藍牙遙控器。

Flipkart表示，計劃未來推出更多Nokia的智慧型電視型號，但未透露任何細節。



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