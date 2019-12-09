▲「左流右肺」加倍健康，侯友宜：新北65歲以上長者免費打疫苗。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

加倍守護新北市民健康！8日起新北市針對65歲以上民眾安排免費施打「肺炎鏈球菌疫苗」，市長侯友宜到樹林衛生所關心民眾接種狀況，以「左流右肺」為口號，提醒民眾同時施打兩針，左手流感疫苗、右手肺炎鏈球菌疫苗，獲得雙重保護力。

侯友宜表示，長輩平時要多運動，讓身體保持健康，若不慎感冒容易引起肺炎，新北市配合流感疫苗施打日期，8日起免費為65歲以上市民接種肺炎鏈球菌疫苗，讓長輩左手流感疫苗、右手肺炎鏈球菌疫苗，雙管齊下守護健康。

▲ 新北65歲以上長者免費接種「肺炎鏈球菌疫苗」。

為避免感染流感後病毒破壞上呼吸道黏膜細胞，使鼻腔或咽喉內的肺炎鏈球菌有機會入侵，進而引起中耳炎、嚴重肺炎甚至造成死亡，同時接種流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗為最有效預防措施。

侯友宜說，現行中央僅提供5歲以下幼童及75歲以上長者免費接種，新北市為照顧長者健康，自行編列預算加碼，即日起凡設籍新北市65歲以上市民未接種者皆可免費接種。

衛生局表示，新北市流感疫苗合約院所有660家，其中同時提供長者肺炎鏈球菌疫苗解中服務有240家，詳情請至「新北市流感疫苗合約醫療院所動態查詢系統：https://www.flumap.ntpc.gov.tw/查詢。

「時間對我們來說完全沒用！」