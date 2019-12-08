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流感特診爆棚！台東醫院緊急開放數量+廣播：每個人都會打到

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▲▼台東醫院施打流感疫苗，開設「假日特診」結果爆棚，民眾清晨5點半就在門口等待。（圖／台東醫院提供，下同）

台東醫院施打流感疫苗，開設「假日特診」結果爆棚，民眾清晨5點半就在門口等待。（圖／台東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

第二階段流感疫苗8日同步開打，衛福部台東醫院開設「假日特診」結果爆棚，有民眾清晨5點半就在門口等待，3個小時的假日特診總共施打150位老幼民眾。

▲▼台東醫院施打流感疫苗，開設「假日特診」結果爆棚，民眾清晨5點半就在門口等待。（圖／台東醫院提供，下同）

近日天冷低溫，部東醫院原本為65歲以上民眾和6歲以下幼兒備好50支疫苗，但當天氣溫回升人龍擠滿特診走道，院方緊急開放疫苗數量，加上擴音器廣播「每個人都一定會打到疫苗」，長輩和帶著幼兒到院的父母親終於安心；為了紓解人潮，院方還加開一個診次，最後總計有150位民眾順利完成疫苗接種。

▲▼台東醫院施打流感疫苗，開設「假日特診」結果爆棚，民眾清晨5點半就在門口等待。（圖／台東醫院提供，下同）

▲▼施打對象65歲以上民眾和6歲以下幼兒。

住在台東市區的五歲小妹妹第一次接種流感疫苗，媽媽鼓勵她「打針只會有小痛痛」，小妹妹躲在媽媽懷裡不敢看著針劑注射，好在最後「真的都不痛」，母女開心的去逛街買文具；不過最踴躍的還是65歲以上的長輩，一位90歲的黃姓阿嬤說「我每年都來打」，還有正在農作的老農放下工作先去打針，打完跨上機車回到田裡工作。

▲▼台東醫院施打流感疫苗，開設「假日特診」結果爆棚，民眾清晨5點半就在門口等待。（圖／台東醫院提供，下同）

家醫科醫師陳祚冰提醒，今年四價疫苗的防護力比起以往的三價疫苗更完整，如果沒有身體不適的狀況，其實都應該盡早施打，提升對抗流感的防護力。

►「即日起，我退出老化黨。」

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