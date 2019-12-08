新北酒醉妹狂喊「他撞我」！4男友「肉拳砸車」襲警　車主崩潰：下車就沒命了

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市中和一名魚販清晨開車到市場卸貨，沒想到被路旁喝醉的女子指控擦撞，進而被對方的4名男性友人包圍砸車，嚇得他躲在車內報警。警方獲報到場後，立刻將2女4男帶回派出所，依社會秩序維護法、妨害公務、毀損送辦。

「車撞我，然後警察現在抓我？」22歲陳姓、29歲沈姓女子8日凌晨5時與4名友人喝醉後從KTV走出，疑似與經過的小貨車發生擦撞，氣得痛罵對方，而4名男子以手腳痛揍車輛幫女生出氣，想藉此把魚販司機逼下車。

▲▼酒醉6人不斷攻擊魚販的車。（圖／東森新聞）



魚販表示，女子一行有5、6個人，對方不斷用手砸車，甚至揍玻璃到流血，「我也不敢下車，我要是下車，我就沒命了」，只待在車上報警，等待員警到場協助。

由於案發地點靠近KTV，正好在店外的員警聽到吵鬧聲後馬上趕到現場阻止，卻被2名女子用包包、手腳攻擊，造成2名員警手部及臉部紅腫，最後只好上銬帶回派出所；期間，4名男子不滿被記者拍攝，還直接從後方鎖喉攻擊，馬上被員警拉開。

▲6人除了打警察之外，還攻擊拍攝的記者。（圖／東森新聞）



警方表示，6名男女皆指控魚販開車撞人，將調閱監視器畫面釐清案情，然6人攻擊員警、破壞車輛，將依社會秩序維護法、妨害公務、毀損移送辦。

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