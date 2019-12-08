　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北酒醉妹狂喊「他撞我」！4男友「肉拳砸車」襲警　車主崩潰：下車就沒命了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市中和一名魚販清晨開車到市場卸貨，沒想到被路旁喝醉的女子指控擦撞，進而被對方的4名男性友人包圍砸車，嚇得他躲在車內報警。警方獲報到場後，立刻將2女4男帶回派出所，依社會秩序維護法、妨害公務、毀損送辦。

「車撞我，然後警察現在抓我？」22歲陳姓、29歲沈姓女子8日凌晨5時與4名友人喝醉後從KTV走出，疑似與經過的小貨車發生擦撞，氣得痛罵對方，而4名男子以手腳痛揍車輛幫女生出氣，想藉此把魚販司機逼下車。

▲▼2醉女嗆警，警方將他們上銬逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼酒醉6人不斷攻擊魚販的車。（圖／東森新聞）

▲▼新北酒醉妹狂喊「他撞我」！4男友「肉拳砸車」襲警　車主崩潰：下車就沒命了。（圖／東森新聞）

魚販表示，女子一行有5、6個人，對方不斷用手砸車，甚至揍玻璃到流血，「我也不敢下車，我要是下車，我就沒命了」，只待在車上報警，等待員警到場協助。

由於案發地點靠近KTV，正好在店外的員警聽到吵鬧聲後馬上趕到現場阻止，卻被2名女子用包包、手腳攻擊，造成2名員警手部及臉部紅腫，最後只好上銬帶回派出所；期間，4名男子不滿被記者拍攝，還直接從後方鎖喉攻擊，馬上被員警拉開。

▲▼新北酒醉妹狂喊「他撞我」！4男友「肉拳砸車」襲警　車主崩潰：下車就沒命了。（圖／東森新聞）

▲6人除了打警察之外，還攻擊拍攝的記者。（圖／東森新聞）

警方表示，6名男女皆指控魚販開車撞人，將調閱監視器畫面釐清案情，然6人攻擊員警、破壞車輛，將依社會秩序維護法、妨害公務、毀損移送辦。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
冷氣團發威！11縣市「急凍10°C以下」　一張圖看一周降雨
對女警動粗道歉了！陳宜民：情急之下沒控制好自己情緒
那邊長痘痘！他伸手狂摳…秒噴鮮血「瞬間軟掉」　網驚曝這病上身
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新店深夜車禍！2輛小客車對撞「碎片散滿地」　6人送醫

新北酒醉妹狂喊「他撞我」！4男友「肉拳砸車」襲警　車主崩潰：下車就沒命了

快訊／內湖驚傳墜樓！女子家中往外跳無生命跡象…家人嚇傻報案

「酒測值0.76」臨檢不停遭開9槍！全車都彈孔…射擊畫面曝光　駕駛：執法過當

幫除去前男友祖靈！神明宮男「財色雙吸」彰化妹　還掏出絨毛娃娃

這表哥真恐怖！臉書扮女騙2表弟傳裸照　恐嚇外流帶到摩鐵壞壞

賓士衝過臨檢站「警開9槍」畫面曝！酒駕房仲下車高舉雙手喊：對不起

行車糾紛逼車擋對方去路報警嗆「一起開」　機車男遭罰12000還扣牌照

彰化岸邊驚見可疑麻布袋！扯開一看竟是「5頭死豬」...防疫人員全副武裝奔現場

人妻年輕時好賭…慘賠夫1棟房！她罹癌後向3兒討扶養費　法官不領情

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

吳亦凡「真實體重」曝光！　一看數字傻了...轉眼和潘瑋柏繼續吃ＸＤ

陳意涵「清理螃蟹」嚇到大叫　一句「拿去放生好了」老公傻眼ＸＤ

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

快訊／新店深夜車禍！2輛小客車對撞「碎片散滿地」　6人送醫

新北酒醉妹狂喊「他撞我」！4男友「肉拳砸車」襲警　車主崩潰：下車就沒命了

快訊／內湖驚傳墜樓！女子家中往外跳無生命跡象…家人嚇傻報案

「酒測值0.76」臨檢不停遭開9槍！全車都彈孔…射擊畫面曝光　駕駛：執法過當

幫除去前男友祖靈！神明宮男「財色雙吸」彰化妹　還掏出絨毛娃娃

這表哥真恐怖！臉書扮女騙2表弟傳裸照　恐嚇外流帶到摩鐵壞壞

賓士衝過臨檢站「警開9槍」畫面曝！酒駕房仲下車高舉雙手喊：對不起

行車糾紛逼車擋對方去路報警嗆「一起開」　機車男遭罰12000還扣牌照

彰化岸邊驚見可疑麻布袋！扯開一看竟是「5頭死豬」...防疫人員全副武裝奔現場

人妻年輕時好賭…慘賠夫1棟房！她罹癌後向3兒討扶養費　法官不領情

快訊／新店深夜車禍！2輛小客車對撞「碎片散滿地」　6人送醫

企排／郭家銘救球飛越場邊看板撞牆送醫　conti士氣受影響

高以翔從她的書看見「人生無限大」　王文靜發文悼念：來不及致謝

冷氣團發威！11縣市低溫特報再發「急凍10°C以下」　一張圖看一周降雨

突然吹來大風雪！　蔡阿嘎「反射動作護妻」讓二伯感動：瞬間覺得很帥

受夠觀光客！威尼斯居民想公投　把城市分為二區平衡資源

CBA／林書豪挽救失誤　最後一擊未中仍當逆轉功臣

TWICE志效機場「被粉絲絆倒」痛到哭出聲　JYP怒發聲明：走法律途徑！

汽車拋錨卡路中汽修廠又休息　無助男幸遇巡邏警車幫發動

TRASH開唱...主唱阿夜爆倒嗓！體力透支喊：可以取消嗎？

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

社會熱門新聞

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

高雄警屏東買春　被逮到尷尬喊自己人

看她田裡幹活　秒扔機車衝菜園

謝和弦夜店開唱疑喊：大麻合法化！台中警回應了

大眾池上演活春宮　恐涉公然猥褻罪

一尋獲女屍骨狂風起　焚燒冥紙浮現人臉

萬里隧道開快車出隧道慢速　網罵翻

6年蹂躪親生女兒696次！新北鬼父喊：清潔下體

乩童帶她買玩具取體液！紙紮人搔下面又從後面來

高雄賓士失控自撞「包住路樹」　兄弟雙亡

賓士衝過臨檢站被警開9槍！畫面曝光

年輕時好賭不顧家！她罹癌後向3兒討扶養費失敗

騎士撞警車昏迷4天　警妹求影像反遭控未鳴笛閃燈

女童肛門噴血「爸爸弄的」！4大疑點逆轉判決

更多熱門

相關新聞

萬里隧道開快車出隧道慢速　網罵翻

萬里隧道開快車出隧道慢速　網罵翻

民眾4日下午駕車行駛新北市萬里區「萬里隧道」時，發現一輛轎車入隧道時車速很快，快出隧道口車輛減速停下，後來將影片PO到「報廢公社」引發網友熱議。新北市金山警分局表示，快速行駛限速路段後，並在終點前停下，依道路交通管理處罰條例，可處罰300元至2400元罰鍰。

新北銀河社區「波斯菊」綻放

新北銀河社區「波斯菊」綻放

6年蹂躪親生女兒696次！新北鬼父喊：清潔下體

6年蹂躪親生女兒696次！新北鬼父喊：清潔下體

跟女網友嗨整晚竟被告！嬌羞「口頭要求」成關鍵

跟女網友嗨整晚竟被告！嬌羞「口頭要求」成關鍵

新北五股賀聖宮道教文化盛宴

新北五股賀聖宮道教文化盛宴

關鍵字：

新北酒醉砸車魚販

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

12星座2020財運！唐綺陽：水瓶倒數第2倒楣犯小人

上大號誤入女廁！　他「機智一招」無破綻脫身

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

飢餓哥聽不懂英文　竟將英語妹「斬首開腦配飯吃」

米砂公開認愛「交往2個月素人男友」

一挖神秘穴穴就咳！她洞裡炸「牽絲白黴菌」醫傻了

叮嚀妻不能吃牛肉仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知

Hold住姐崩潰曝近況照！

更多

最夯影音

更多
高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」
周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面