飆進萬里隧道出口前停等　「區間測速」這樣玩...網罵翻警公布罰則

▲ 萬里隧道「區間測速」開快車出隧道前慢速，網友：開快耍帥、出隧道龜速哪招？（圖／翻攝自「爆怨公社」）

記者郭世賢／新北報導

有一名民眾4日下午駕車行駛新北市萬里區「萬里隧道」基隆往金山方向時，發現一輛轎車入隧道時車速很快，快出隧道口車輛減速停下，後來將影片PO到「報廢公社」引發網友熱議表示，「入隧道開快耍帥、出隧道龜速哪招」。新北市金山警分局表示，快速行駛限速路段後，並在終點前停下，試圖拖延停留時間，如車輛有違停情形，依道路交通管理處罰條例第55、56條，可處罰駕駛人300元至2400元罰鍰。

有民眾上臉書社團「爆廢公社」貼出影片表示，「區間測速你還開快車，隧道口停下來！」引起網友熱議表示，「無故將車輛停駛於道路，可開罰」、「原來有這招靠北」、「這腦子裝什麼」、「這種駕駛技術真不灑脫，敢開快車就要敢收罰單」、「入隧道開快耍帥、出隧道龜速哪招？」

金山警分局指出，「區間測速」目前已在台2線萬里隧道、台9線北宜公路、台北市自強隧道等路段使用，對抑制超速違規及降低交通事故成效良好，2020年1月起將在新北台64線中和路段、新店環河路、桃園及雲林台61線等實施，金山警分局提醒用路人要注意行經區間測速路段注意事項，以免荷包失血。

▲ 新北市萬里隧道「區間測速」。（圖／記者郭世賢翻攝）

金山警分局表示，「區間平均速率」指車輛行經某路段特定兩點之間（距離固定），除以所行駛的時間，即為平均速率，車輛攝影點，並不像路邊常見的固定測速照相，有直接偵測車輛速率的功能，攝影點只是單純拍攝、紀錄車輛進入及離開測速路段的時間，進入時如果車速過快，駕駛人請不要太緊張，後續調整車速至速限左右後，持續穩定行駛通過即可。

警方表示，駕駛人如在「區間平均速率執法」路段內嚴重超速行駛，為避免超速而在隧道出口處前緊急煞車甚至停等，有造成後方駕駛人無法反應造成追撞危險情形，而嚴重危害交通安全，此行為已構成道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停者」，可處罰駕駛人6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照3個月。



另外，部分駕駛人投機取巧，快速行駛限速路段後，並在終點前停下，試圖拖延停留時間，如車輛有違停情形，依道路交通管理處罰條例第55、56條，可處罰駕駛人300元至2400元罰鍰。金山交通分隊長林宏志呼籲，駕駛人因於速限內，以穩定速率行駛「區間測速路段」，有助於提升行車效率與安全。

「時間對我們來說完全沒用！」