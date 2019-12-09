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侯友宜出席許添錡教育基金會獎助學金頒獎　盼市府民間共同培育技職人才

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▲ 侯友宜出席許添錡教育基金會獎助學金頒獎 盼市府民間共同培育技職人才。（圖／新北市政府提供）

▲ 侯友宜出席許添錡教育基金會獎助學金頒獎。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市樹人家商8日舉辦「財團法人許添錡教育基金會獎助學金頒獎典禮暨樹人家商多功能演藝廳啟用典禮」，市長侯友宜前往頒發獎助學金並參加演藝廳啟用儀式。他感謝該基金會長期提供獎助學金予弱勢學生，也表示市府相當重視技職教育，期盼政府、社會與學校合作，共同培育新北未來優秀技職人才。

侯友宜表示，新北市的技職教育表現相當亮眼，其中樹人家商對技職教育的推動更是不遺餘力，不僅成立時尚創藝中心、電競技藝中心等，讓學生多方發展，今天多功能演藝廳的落成也讓學生將來有更多舞台發表學習成果。

▲ 侯友宜出席許添錡教育基金會獎助學金頒獎 盼市府民間共同培育技職人才。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北市長侯友宜前往電競技藝中心，體驗VR 眼鏡在遊戲中騎乘單車。

此外，許添錡教育基金會獎助學金的頒發，更是幫助弱勢學生有更多機會學習，期盼未來能培育出更多傑出技藝人才，為新北市、為台灣在國際上爭取更大的榮耀。

樹人家商特別邀請侯友宜前往電競技藝中心體驗，讓市長配戴VR 眼鏡，在遊戲中騎乘單車，市長也相當賣力，雖然是虛擬實境，仍快速採腳踏板，玩得滿頭大汗，大讚用遊戲結合運動，增添許多趣味。

教育局表示，新北市自2019年起推動4年4億元的「贏得未來‧技職人才」計畫，搭配優化實作改善技高教學實習環境及設備計畫，提供學生專業的實作設備及場域，以達「專業技職」的目標，培育更多國際專業技術人才。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 侯友宜出席許添錡教育基金會獎助學金頒獎 盼市府民間共同培育技職人才。（圖／新北市政府提供）

▲ 侯友宜參觀樹人家商電競技藝中心體驗虛擬遊戲。

▲ 侯友宜出席許添錡教育基金會獎助學金頒獎 盼市府民間共同培育技職人才。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北市樹人家商積極打造專業技職學校，投入教學設備及場域經費培養一流技職人才。

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