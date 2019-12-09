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韓、張、朱「鑽石鐵三角」成軍！藍軍新戰袍曝光8萬人爭睹

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▲▼韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜新北市聯合競選總部成立造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜8下午在新北團結大造勢時宣布，前新北市長朱立倫接任全國競選總部主委，被外界稱為政治不沾鍋的新北市長侯友宜終於與韓國瑜同台，藍營打出兩張王牌扮演輔選關鍵要角，韓國瑜也宣布由韓、張、朱組成的「鑽石鐵三角」正式成軍，印有H字樣的「戰袍」飛行夾克也在8萬人面前首次亮相。

新北市總統副總統暨立法委員聯合競選總部成立大會下午盛大舉行，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、前國民黨副主席林豐正、前新北縣長周錫瑋、新北市議長蔣根煌、新北市黨部主委李乾龍以及新北市12位立委候選人共同出席，板橋第二運動場湧入逾8萬支持群眾，現場氣勢高昂。新北市黨部主委李乾龍也高喊「肯定侯友宜，票投韓國瑜！」

這場團結大造勢還有一大亮點，在場全體黨員換上印有「Ｈ」字樣的藏青色飛行夾克戰袍，代表帶著台灣重新起飛；右胸前的白字「H」代表「韓」，左胸前則是融合國旗色系與國徽的戰士，搭配Iron Han代表韓國瑜是為了國家出征的戰士。

韓陣營表示，這是來自韓國瑜的好友幫團隊設計、製作，不求回報提供團隊當選舉戰袍，希望國民黨總統與立委2020成為雄鷹的兩隻翅膀，帶國民展翅高飛；侯友宜穿上外套時，韓國瑜也貼心的幫他拉上拉鍊。

韓國瑜8日在新北市連跑五個行程，他每場致詞都重申，台灣正在面臨快速沉淪，蔡英文執政將近4年，在2016年的第一年，台灣人民選了一個代表字「苦」；2017年選了茫然的「茫」；2018年，民進黨在九合一選舉中的縣市長大敗，台灣人民選「翻」希望台灣人民可以改變；而2019年台灣人選了「亂」。

他說，如果未來蔡英文繼續連任，未來4年台灣人民會選的字，就是4個字「慘、慘、慘、慘」，沒有能力治理這個國家，讓中華民國在風雨飄搖、兩岸關係動盪不安。

韓國瑜指出，過去民進黨支持者期待民進黨能帶來繁榮與幸福，但三年多來我們失望了，今天的民進黨愛錢、愛權、愛他們自己，蔡英文治理國家完全被派系綁架，放任派系吸台灣人的血肉，絕不能繼續下去，呼籲新北鄉親團結集中選票，除了支持國政配當選，讓不公不義的民進黨政府下台。

針對朱立倫為何接任韓國瑜的全國競選總部主委？外傳前國民黨主席連戰在退將聯誼會時，當面邀請朱立倫擔任韓國瑜競選總部主委，朱立倫當場允諾。但據知情人士指出，朱立倫當時並無允諾連戰邀約，而是他早與韓國瑜達成共識，選戰總操盤手虛位以待吳敦義。

經過韓國瑜一再力邀，朱立倫終於在韓國瑜、張善政赴中選會登記參選的前一週點頭答應，且原本規劃於高雄競選總部成立大會時宣布，但因成立大會取消，朱立倫也始終不願鬆口證實，僅尊重韓國瑜的選戰節奏，由韓在適當時機與場合宣布。

國民黨主席吳敦義日前以「太忙」為由婉拒全國競選總部主委一職後，朱、韓當時達成共識虛位以待吳敦義 ，主因是韓、朱認為競選節奏升溫後，各地組織戰、黨務資源分配都需要中央黨部、高雄競選總部要高度合一，才能發揮戰力，並由歷任前主席共同擔任榮譽主委，扮演輔選角色，但朱立倫為了顧全大局，才答應接任藍營輔選關鍵一角，與侯友宜成為國民黨兩大輔選王牌。

▲▼韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會,朱立倫與韓國瑜擁抱。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫與韓國瑜擁抱。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會,韓國瑜與侯友宜同台互動,朱立倫,張善政。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜出席新北市競選總部成立造勢大會宣布「鑽石鐵三角」成軍。（圖／記者李毓康攝）

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