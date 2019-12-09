通過7公斤巨貓測試！蔡英文最新募款小物上線　禮盒可變身「貓皇官邸」





▲總統蔡英文最新募款小物「毛孩同行組」。（圖／翻攝自蔡英文總統連任募款小物網站）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文9日上午公布最新募款小物「毛孩同行組」，由蔡英文的5隻高人氣毛孩為主角，散發溫暖陽光，用可愛融化大家的心，「不管你是狗派還是貓派，只要可愛，就是正義！」

蔡英文9日上午透過官方LINE帳號表示，小英總統線上募款企劃最終回「毛孩同行組」正式上線，分別是限量5000組且售價2020元的「喵汪行好運」，以及限量2000組售價為3600元的「貓仔入新厝」。

根據蔡英文總統連任募款小物網站顯示，「喵汪行好運」內容物包括：「說故事悠遊卡」1張、「餅乾時間帆布袋」1份，「毛孩最高桌曆」1份，其中「毛孩最高桌曆」裡面放滿了蔡英文的毛小孩蔡想想、蔡阿財、Maru、Bunny、Bella精選萌照，要「笑著陪你整個2020！」

而「貓仔入新厝」的內容物，除了與「喵汪行好運」一樣擁有悠遊卡、帆布袋、桌曆之外，還多了「總統貓邸」，原來是經過特殊設計的紙箱禮盒，可以拼裝成屋頂，底部襯墊加厚貓抓板。蔡英文總統連任募款小物網站內容寫道，「簡單組合後，禮盒搖身一變成為舒適貓屋！本貓屋通過7公斤巨貓測試，空間寬敞，主子絕不委屈。」

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