網路抹黑抹紅之亂　台南藍軍怒問：民進黨選情告急嗎？

▲台南市議員王家貞、和參選立委選舉的蔡育輝、蔡淑惠議員召開記者會，就民進黨執政引起的暗黑網軍之亂等議題提出批評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



立委選情進入倒數，國民黨議員蔡育輝、蔡淑惠、王家貞9日召開記者會，怒指國民黨台南市6位立委參選人，全都被民進黨對手抹黑抹紅，民進黨利用執政利器製造各種亂象，民進黨是選情告急嗎？被對手攔車誣指賄選的蔡育輝，請對手道歉，否則10日按鈴提告，並要求1千萬元的民事賠償，請民進黨麥擱亂了！

王家貞、和參與立委選舉的蔡育輝、蔡淑惠召開「民進黨，亂夠了嗎！」記者會，議員們紛紛就民進黨執政引起的暗黑網軍之亂、烏龍間諜之亂、用癌發電之亂、抹黑抹紅之亂提出批評。

王家貞表示，蔡英文政府執政快4年，年度選出的字居然是「亂」，當家不鬧事，民進黨卻一路鬧事鬧到國家越來越亂，水庫種電汙染民生用水，讓中火燃煤許可量放寬10％汙染空氣，一手打假新聞，一手製造假新聞，用國家資源養肥民進黨員讓楊蕙如賺大錢，卻用網軍逼死外交官，民進黨良心何在？

蔡育輝指出，民主政治要彰顯的就是公平競爭，民進黨卻利用執政利器公家資源養網軍，他之前就一路被黃偉哲市長立院助理李俊寬，現在是市政顧問，不斷在網路上抹紅抹黑他，現在又被對手賴惠員抹黑，真是北有楊蕙如、南有賴惠員，賴惠員先是在往東山路上攔他的宣傳車，又在網路上抹黑說檢察官已將他函送法辦，對手用不正當手段意圖讓他當選無效，因此請對手立刻道歉，否則10日上午11時將到台南地檢署按鈴申告，並附帶1千萬元的民事賠償。

蔡淑惠說，民進黨真是作賊喊捉賊，民進黨永遠會先丟出議題，再說對手賄選，未審先判、台南市6位國民黨立委參選人都被三人成虎的抹紅抹黑，蔡育輝、李武龍等人都受害，連她長期邀成功廠商在中秋節做公益回饋低收入學童助孩子們脫貧，都被對手到市調站檢舉，又將她勤跑基層拜票照片截圖，誣指她用腳去踩賣菜阿婆的菜，用網路製造風向球攻擊對手影響選情，美國川普用網軍側翼影響對手，對手都落選何況台灣？台灣年輕人被民進黨利用到無法判斷是非對錯，國家未來堪憂！

王家貞、蔡育輝和蔡淑惠表示，民進黨執政之亂，不論是暗黑網軍之亂、烏龍間諜之亂、用癌發電之亂、抹黑抹紅之亂，受害的是全國百姓，尤其網軍之亂連賴清德也被蔡英文的網軍霸凌，賴清德應跟國人清楚交代，終止網軍之亂，台南市國民黨團將於12日周四，在新營民治市政中心，抗議民進黨在烏山頭水庫種電汙染民生用水，歡迎市民學者專家踴躍參與。

賴惠員競選總部指出，「事實」擺在眼前，檢舉蔡育輝賄選案所有證物都已經呈送檢調單位調查處理，待司法機關依法偵辦，競選團隊不再對此案做回應。

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