　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

送「必勝達摩」　游錫堃盛讚陳亭妃打拼堪稱台南精神

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲前行政院長游錫堃擔任民進黨「護國保台」助選團團長，特別致贈立委陳亭妃「必勝達摩」吉祥物，並盛讚陳亭妃是立法院最認真的立委。（圖／記者林悅翻攝）

▲前行政院長游錫堃擔任民進黨「護國保台」助選團團長，特別致贈立委陳亭妃「必勝達摩」吉祥物，並盛讚陳亭妃是立法院最認真的立委。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前行政院長游錫堃擔任民進黨「護國保台」助選團團長，特別致贈立委陳亭妃「必勝達摩」吉祥物，並盛讚陳亭妃是立法院最認真的立委，22年來早出晚歸、南北奔波，專心一志為台南人民服務，此種精神堪稱為台南精神，連年紀比她大的游院長，都還要向她學習。

游錫堃呼籲，陳亭妃永遠是老百姓最安心的依靠，不論如何一定要讓她高票當選，2020年1月11日務必投下神聖的一票，讓她繼續為台灣打拼。

游錫堃南下助選帶來日本不倒翁必勝吉祥物的象徵「必勝達摩」，並藉此勉勵陳亭妃要像達摩具備堅持的精神，克服困難才能「達成目標」、贏得最後勝利。

人稱「台灣水牛」的游錫堃表示，陳亭妃擔任過3屆議員、3屆立法委員，更曾是全國民進黨最年輕的黨部主委，自己22年來看著她專心一意為台南付出，從一個認真努力的女孩，蛻變為國會領袖級的人物。陳亭妃為了兼顧國會問政與選民服務，每天早上5時30分出門趕高鐵至立法院開會，晚上又搭高鐵回到台南服務，民眾有任何需要幫忙的地方，她和她的團隊一定追蹤到底，想辦法將老百姓的大小事當作自己的事，從不鬆懈。

游錫堃稱讚，陳亭妃絕對是立法院113席立委裡面最認真的一位，連自己比她年長都還要向她學習，這種不屈不撓、堅持到底的精神，就是台南精神。游錫堃強調，請市民繼續用選票給陳亭妃鼓勵，做她最大的後盾，讓她繼續守護台灣的未來。

ET快訊
娃娃機擺黃色iPhone 11！「花40塊夾出」他開箱秒昏.
天龍哥搬到桃園4年嚇喊「治安極度恐怖」！列4罪狀：每天都不安
闖屋綑綁拍裸照！辣人妻護女喊：拍我就好..他割胸罩狂摸待6h
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

送「必勝達摩」　游錫堃盛讚陳亭妃打拼堪稱台南精神

砂石風暴　李佳芬與李日貴聯合提告三立新聞5人

助行器翁寒夜迷途！　暖警拍照逐戶詢問找到家

發送雞排是否構成賄選　南檢：須視個案情節判斷

擴大投資台灣　義美「生機．生醫中心」大樓開工2021完工

「海腳」林宗漢浪跡天涯回故鄉　江志宗從電玩領悟企管漁船

魚翅丸+花枝丸用料實在！　新住民助夫行銷水產品打開知名度

屏東婦如廁摔倒　身障兒拄步行輔助器求助...警火速馳援

小琉球「離島驗車」今年最後一次12/17啟動　屏東監理服務再升級

新北打造人本全齡廁所　展現共融多元樣貌

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

送「必勝達摩」　游錫堃盛讚陳亭妃打拼堪稱台南精神

砂石風暴　李佳芬與李日貴聯合提告三立新聞5人

助行器翁寒夜迷途！　暖警拍照逐戶詢問找到家

發送雞排是否構成賄選　南檢：須視個案情節判斷

擴大投資台灣　義美「生機．生醫中心」大樓開工2021完工

「海腳」林宗漢浪跡天涯回故鄉　江志宗從電玩領悟企管漁船

魚翅丸+花枝丸用料實在！　新住民助夫行銷水產品打開知名度

屏東婦如廁摔倒　身障兒拄步行輔助器求助...警火速馳援

小琉球「離島驗車」今年最後一次12/17啟動　屏東監理服務再升級

新北打造人本全齡廁所　展現共融多元樣貌

她輸12票告「16幽靈人口」敗訴！瑞芳碩仁里里長當選有效

沙烏地阿拉伯餐廳「性別隔離入口」解禁　強制規定→業者自由選擇

每天都在掙扎要不要繼續等下去　妳與曖昧對象有機會在一起嗎？

灌醉熱褲學妹輪姦　還用「牙刷」插入刷下體滅證…2渣男下場曝光

浸大學生會長批民進黨「不幫香港只顧選票」　網氣炸：台灣欠你們什麼？

韓記者丟直球問緋聞！玄彬、孫藝真正面回答　導演加碼爆料

送「必勝達摩」　游錫堃盛讚陳亭妃打拼堪稱台南精神

張宇韶／夾手演很大？國民黨集體得了「韓國瑜症候群」

3男女深夜討1萬元債務　欠錢的更凶！猛砸BMW...快打警拔槍喊趴下

爆走神鴨TOYOTA Yaris GR-4前導影片曝光　社長親身下海當男主角

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

地方熱門新聞

黃世杰籲楊梅鄉親　支持進步的力量

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

李佳芬與李日貴聯合提告三立高層

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

汽車拋錨卡路中　男子幸遇警救援

桃捷樂齡一起GO！　第二波登場

黑面仔大兒子林俊毅　獲師鐸獎

新北萬里蟹「捕蟹人生」

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

2020桃園元旦升旗暨健走　大送好康

投資臺灣　義美生機生醫大樓開工

桃園「想演就演戲劇節」　演出爆場

基隆港最閃耀「聖誕燈光派對趴」

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘驚呆

更多熱門

相關新聞

夾手演很大？國民黨集體得了「韓國瑜症候群」

夾手演很大？國民黨集體得了「韓國瑜症候群」

國民黨刻意排除了自己在蘇啟誠爭議中的角色，又刻意將網路蟑螂與政黨網軍的功能混為一談，最後還想在住院的議題中擷取廉價的社會同情輿論。

蔡英文募款小物可變身「貓皇官邸」

蔡英文募款小物可變身「貓皇官邸」

韓國瑜遭合成床上擁裸女照　競辦：製圖者已自首　

韓國瑜遭合成床上擁裸女照　競辦：製圖者已自首　

李佳芬與李日貴聯合提告三立高層

李佳芬與李日貴聯合提告三立高層

蔡英文辦痛斥韓國瑜公然說謊

蔡英文辦痛斥韓國瑜公然說謊

關鍵字：

必勝達摩游錫堃陳亭妃台南精神2020大選2020台南市立委

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面