送「必勝達摩」　游錫堃盛讚陳亭妃打拼堪稱台南精神

▲前行政院長游錫堃擔任民進黨「護國保台」助選團團長，特別致贈立委陳亭妃「必勝達摩」吉祥物，並盛讚陳亭妃是立法院最認真的立委。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前行政院長游錫堃擔任民進黨「護國保台」助選團團長，特別致贈立委陳亭妃「必勝達摩」吉祥物，並盛讚陳亭妃是立法院最認真的立委，22年來早出晚歸、南北奔波，專心一志為台南人民服務，此種精神堪稱為台南精神，連年紀比她大的游院長，都還要向她學習。

游錫堃呼籲，陳亭妃永遠是老百姓最安心的依靠，不論如何一定要讓她高票當選，2020年1月11日務必投下神聖的一票，讓她繼續為台灣打拼。

游錫堃南下助選帶來日本不倒翁必勝吉祥物的象徵「必勝達摩」，並藉此勉勵陳亭妃要像達摩具備堅持的精神，克服困難才能「達成目標」、贏得最後勝利。

人稱「台灣水牛」的游錫堃表示，陳亭妃擔任過3屆議員、3屆立法委員，更曾是全國民進黨最年輕的黨部主委，自己22年來看著她專心一意為台南付出，從一個認真努力的女孩，蛻變為國會領袖級的人物。陳亭妃為了兼顧國會問政與選民服務，每天早上5時30分出門趕高鐵至立法院開會，晚上又搭高鐵回到台南服務，民眾有任何需要幫忙的地方，她和她的團隊一定追蹤到底，想辦法將老百姓的大小事當作自己的事，從不鬆懈。

游錫堃稱讚，陳亭妃絕對是立法院113席立委裡面最認真的一位，連自己比她年長都還要向她學習，這種不屈不撓、堅持到底的精神，就是台南精神。游錫堃強調，請市民繼續用選票給陳亭妃鼓勵，做她最大的後盾，讓她繼續守護台灣的未來。