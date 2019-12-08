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朱立倫接競總主委、侯友宜同台韓國瑜！藍營掀2王牌扮輔選關鍵

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▲▼韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會,韓國瑜與侯友宜同台互動,朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜8下午在新北團結大造勢時正式宣布前新北市長朱立倫接任全國競選總部主委，外界期待已久的新北市長侯友宜也與韓國瑜同台，藍營打出兩張王牌團結扮演輔選關鍵要角，讓朱系大咖切割韓國瑜的傳聞破滅。

韓國瑜在致詞後開心的表示「跟大會宣布！跟新北鄉親宣布！韓國瑜、張善政總統副總統候選人，加上全國競選總部主任委員朱立倫，我們鑽石鐵三角正式結合！」台下支持者也馬上對朱立倫喊「主委好！」韓國瑜則牽起朱立倫的手高喊「加油」。

侯友宜替韓國瑜站台時表示，明年要抱持快樂的心情，用總統、立委、政黨三張票讓民進黨下台，最後關頭凝聚所有力量，全力拉票、催票，支持韓國瑜，明年1月11日迎向勝利。禿子、漢子兩人也在台上擁抱，為彼此打氣。除了眾所矚目的侯友宜，朱立倫、前總統馬英九、黨主席吳敦義等黨內大咖，以及新北市12立委候選人全出席造勢，藍軍大團結。

外傳前國民黨主席連戰在退將聯誼會時，當面邀請朱立倫擔任韓國瑜競選總部主委，朱立倫當場允諾。但知情人士指出，朱立倫當時並無允諾連戰邀約，反而是早與韓國瑜達成共識，選戰總操盤手虛位以待吳敦義，但韓國瑜一再力邀，朱立倫在韓國瑜登記參選前一週點頭答應，原本規劃於高雄競選總部成立大會時宣布，但因成立大會取消，朱立倫也始終不願鬆口證實，僅尊重韓國瑜的選戰節奏，由韓在適當時機宣布。

國民黨主席吳敦義日前以「太忙」為由婉拒全國競選總部主委一職後，扮演關鍵的選戰操盤手將由誰接任？黨內人士指出，朱、韓當時達成共識虛位以待吳敦義 ，因認為競選節奏升溫後，各地組織戰、黨務資源分配都需要黨部、總部要高度合一，才能發揮戰力，包括所有前主席都會共同擔任榮譽主委，扮演輔選的角色，但朱立倫為了顧全大局，答應接任藍營輔選關鍵一角。

黨內人士認為，朱立倫被外界認為是最強母雞，各地立委參選人爭相邀約輔選行程。該人士點出，各地立委普遍認為朱不僅受到藍軍支持者青睞，還能吸納中間選民，是最好的助選員，朱接下來競選總部成立邀約滿檔，將持續為國民黨拉抬選情。

侯友宜致詞時表示，去年這時候他還記得，民眾用滿滿的熱情給他最大力量，把他送進新北市當市長，他曾說過，民眾永遠都是他的競選主任委員，天大、地大、人民最大。

侯友宜也重申批財政劃分法不公，議員、里長、市民的寄託都在他身上，但他缺一塊「中央」的支持，新北市的立委要怎麼拚，舉手也舉輸人，新北捷運一年花200億，中央財政收支欠新北9年共1千8百億，新北怎麼要有好建設。

侯友宜指出，中央有自己的立委，中央政府是自己執政，新北就會更好，離選舉勝33天，他要拜託大家，要團結，要站在一起團結，過去事情都不管，團結是最大力量。

另外，這場造勢還有一大亮點，所有黨員一同穿上印有「Ｈ」字樣的藏青色飛行夾克戰袍，代表帶著台灣重新起飛。右胸前的「H」代表「韓」，左胸前則是融合國旗色系與國徽的戰士，搭配Iron Han代表韓國瑜是為了國家出征的戰士。

韓陣營俵是，這是來自韓國瑜的好友幫團隊設計、製作，不求回報提供團隊當選舉戰袍，希望國民黨總統與立委2020成為雄鷹的兩隻翅膀，帶國民展翅高飛；侯友宜穿上外套時，韓國瑜也貼心的幫他拉拉鍊。

▲▼韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會,韓國瑜與侯友宜同台互動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼朱立倫出席韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜、朱立倫出席韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

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