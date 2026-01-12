　
    • 　
>
政治

國安單位報告：大陸「敘事洗白」　最快5.5小時攻進台灣政論節目

▲▼軍事訊息紅色傳播鏈分析。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲軍事訊息紅色傳播鏈分析。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

記者陶本和／台北報導

美軍日前閃電生擒委內瑞拉總統馬杜洛震撼國際；然而在台灣內部，特定媒體與名嘴從去年10月起，原本各種吹捧委內瑞拉的中國軍備言論不攻自破，也被網友歸納出「十一傻」軍事名嘴。對此，國安單位近日研析相關情資與友方管道資訊，發現中國敘事的操作背後，有一條高度組織化的傳播鏈，爭議訊息只要5.5小時，就可以「敘事洗白」（Narrative Laundry）的手法，成為當天特定名嘴、政論節目的討論主題及分析內容。

根據國安單位的一份研析報告內容，軍事相關訊息有一條紅色訊息傳播鏈，主要源頭是由中國大陸官方媒體定調，如微博公眾號的《玉淵潭天》、《中國軍網》到臉書粉專《看台海》、《海峽兩岸》，一直到《紅星新聞》、《牛彈琴》等，最後由台灣內部的協力者與政論節目傳播；而在政論節目播出之後，再由相關媒體集團的新聞編務，以新聞報導形式報導，加強相關敘事的傳播。

舉美軍擊沉委國運毒船事件為例，中國大陸網媒《牛彈琴》（新華社背景）率先將美方行動貼上「濫殺無辜」與「法外處決」的標籤；相關貼文在5.5 小時內，立即登上台灣某政論節目，節目中名嘴介文汲、楊永明等人則一致以近似的中方敘事脈絡，指控美國「違反戰爭罪」、「霸凌小國」。

對於近日委內瑞拉的主題操作，其實早在去年（2025年）十月，在台灣內部特定媒體節目中有高度討論，且敘事方向與北京高度雷同。國安單位也注意到，這類手法符合歐盟對外事務部（EEAS）定義的「敘事洗白」（Narrative Laundry）。外部勢力將具政治目的的宣傳，經過中間人轉手，偽裝成台灣本土觀點，運用具煽動性的語言框架，讓觀眾在不知不覺中接受了被刻意扭曲的資訊。

對此，一位我國安官員分析，這些敘事並非查核嚴謹的新聞報導，而是以新聞為包裝，經過設計的認知「敘事操作」，目的是利用這些標籤煽動仇美、反民主情緒，以透過台灣名嘴的「背書」，讓這些源自中國的宣傳在台灣輿論場落地生根；中國又再把台灣的政論、新聞二創為自己的新聞、社群內容，一來誤導中國社會對台灣的正確認識，同時也讓相關訊息再次流入台灣輿論市場。

國安人士強調，這種傳播模式仗著中國沒有上限的統戰資源，正對我國以及國際民主社會帶來嚴峻挑戰。當台灣名嘴無論故意或不知情下大量引述未經查證的中國資訊操弄敘事，正凸顯這種手法已成功繞過傳統新聞的查證機制。國人若長期沉浸在這些內容可疑的政論、新聞訊息中，將導致對國際、自由民主相關議題與價值的嚴重誤判，輕則造成內部分裂，重則衝擊國家安全。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

