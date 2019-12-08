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致電蓬佩奧談「香港、新疆法案」　楊潔篪：停止干涉中國內政！

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▲▼大批香港民眾28日晚間齊聚愛丁堡廣場，慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港民眾曾齊聚愛丁堡廣場慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

記者朱世凱／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪昨（7）日上午與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通電話，過程中提及《香港人權與民主法案》與《維吾爾人權政策法案》，認為這是美方對中國內政的干涉，要求美方認清形勢、糾正錯誤，停止相關行動。

據《央視新聞》報導，楊潔篪表示，近來美方允許所謂「香港人權與民主法案」成法，美國會眾議院更通過所謂「2019年維吾爾人權政策法案」，美官員多次發表歪曲、攻擊中國政治制度和內外政策的言論，這是對中國內政的粗暴干涉，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違背中美兩國人民和國際社會的意願，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

▼中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（圖／CFP）

▲楊潔篪。（圖／視覺中國）

楊潔篪再指，「中方將堅定不移捍衛國家主權、安全、發展利益，任何人都不能指望我們吞下損害自身利益的苦果。中方敦促美方認清形勢，糾正錯誤，立即停止對中方的歪曲污衊，立即停止干涉中國內政。」不過報導並未提到蓬佩奧給予楊潔的回應。

據悉，蓬佩奧曾說，「美國人權標準適用於全球各地，香港亦不例外。」根據《香港人權與民主法案》，蓬佩奧必須最少每年一次確認香港擁有足夠的自治權，符合獲得貿易特殊地位的資格；美國國會同時通過的《保護香港法案》則指出，禁止向香港警察出口特定的人群管制工具，包括催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈等。

美國眾議院版本的《維吾爾人權政策法案》則要求總統川普譴責虐待維吾爾人的行為，同時制裁相關中國高層官員。法案也要求蓬佩奧提交新疆報告，裡頭必須包括「再教育營」及「強制勞動營」內扣押的預估人數。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

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香港新疆人權法案蓬佩奧楊潔篪內政通話致電

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