港媒：一國兩制「台灣方案」不可能「和港澳完全一樣」

▲台北。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

《香港01》6日發表文章指出，大陸中央政府希望以一國兩制做為統一台灣的方案，而在台灣實施的一國兩制，不可能與香港或澳門的版本完全一樣。文章舉近來香港的局勢為例，強調「一國」與「兩制」不單只是誰先誰後的問題，只有「一國」原則得到尊重，「兩制」才能順利執行。

文章寫道，為台灣設計的一國兩制方案應與港澳的模式有差異，例如，台灣現在已實行總統普選，如果有一國兩制台灣方案，「也很不可能改變其制度，包括取消普選台灣地區行政長官。」

本月20日時值澳門回歸中國20周年，特首崔世安在《人民日報》6日刊出的專訪中表示，澳門政府和社會各界人士始終堅決維護憲法和基本法權威，把堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異、維護中央權力和保障特別行政區高度自治權有機結合起來。

▲澳門。（圖／CFP）

香港特首林鄭月娥4日在會展中心舉辦「國家憲法日」座談會上表示，《憲法》也是《基本法》的立法依據和效力來源，為香港的「一國兩制」、「港人治港」及「高度自治」等政策提供了堅韌的法理基礎和憲制依據。

▲香港。（圖／CFP）

中共中央總書記習近平於今年1月2日在「《告台灣同胞書》發表40周年紀念會」時，提出「探索『兩制』台灣方案」，並強調「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。

台灣的新黨則於今年8月17日提出，兩岸和平統一，尊重各自政經制度與生活方式，統一後共同的國號、國旗由雙方政治協商決定。建議，國號直稱「中國」，並考慮由兩岸共組協商機構，處理兩岸間政治安排的事務。

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