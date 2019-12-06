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曝光7.5事件！陸推「大尺度」英文紀錄片　公開新疆反恐畫面

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▲▼中國播英文記錄片，首度公開涉疆反恐案件、畫面。（圖／翻攝自環球時報）

▲中國播英文記錄片，首度公開涉疆反恐案件、畫面。（圖／翻攝自環球時報）

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院在當地時間4日以407票同意、1票反對通過「新疆人權法案」，中國國際電視台5日深夜播出時長近一個小時的英文紀錄片「中國新疆，反恐前沿」，展示「暴力恐怖主義和宗教極端主義給新疆帶來的傷痛」，系統闡述中國治疆反恐立場。

50多分鐘的紀錄片分為「極端主義，為禍新疆」、「生命代價，暴恐之傷」、「極端之路，血淚謊言」、「全球反恐，並肩同行」四部分。

▲▼中國播英文記錄片，首度公開涉疆反恐案件、畫面。（圖／翻攝自環球時報）

▲中國設立職業技能教育培訓中心。（圖／翻攝自環球時報）

據《中新社》報導，影片較罕見還原2009年烏魯木齊「7•5」事件、2013年北京「10•28」暴恐案及2014年昆明「3•1」暴恐案等發生時所記錄下的部分原始影片，其尺度和震撼程度超過以往，以至於片頭標示出警告，「部分案件和畫面屬於首次公佈，以下畫面可能引起不適，請慎重觀看。」

解說詞指，毛骨悚然的畫面和駭人聽聞的暴行揭示中國西部邊陲安全局勢之嚴峻，新疆是中國抗擊極端主義和恐怖主義的前沿陣地和主戰場。紀錄片披露恐怖分子在境外受訓的畫面，以及境外指揮境內實施暴恐案件的錄音。解說詞提到，中國境內外民族分裂和宗教極端勢力多年來存在勾結動作。

另一方面，紀錄片還展示了新疆廣大基層公務員投身到這場去極端化的鬥爭中去。例如，2013年4月發生在喀什地區巴楚縣色力布亞鎮的暴恐案造成15名警察和社區工作人員死亡，紀錄片採訪到曾前往案發現場的色力布亞鎮社區幹部阿瓦古麗•阿卜杜熱依木，血腥案件加深其對施暴者的憎恨；她如今的工作內容包含走訪住戶，宣傳反恐及去極端主義工作。

▲▼中國播英文記錄片，首度公開涉疆反恐案件、畫面。（圖／翻攝自環球時報）

▲紀錄片上的警語。（圖／翻攝自環球時報）

紀錄片還披露，中國政府堅持把預防性反恐放在第一位，這其中就包括設立職業技能教育培訓中心。中國現代國際關係研究院研究員李偉在紀錄片中說，極端主義成為支撐恐怖主義的一個「內核」，去除極端化，才能從根源上剷除恐怖主義所賴以生存的最為核心的要素。

對於這部紀錄片的「大尺度」，長期從事涉疆研究工作的廣東暨南大學傳播與國家治理研究院研究員鄭亮認為，「當前西方輿論對新疆反恐維穩措施存在質疑聲音，實施這些措施的原因就是多年來發生的各類嚴重恐襲事件；該片的尺度有助於向國際社會充分說明中國所面臨的恐怖主義威脅，尤其是這種威脅的嚴重程度。」

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