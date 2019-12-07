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「愛國護港大集會」多家記者被圍　民眾拿五星旗追打罵「黑記」

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▲愛國團體揮動五星旗，高唱義勇軍進行曲。

記者蔡紹堅／綜合報導

香港愛國團體7日下午2點在灣仔港灣道花園舉辦「愛國護港大集會」，有近千人出席，在場民眾手持五星旗，拿著「黑色恐怖，暴徒參政」標語，面朝北方高唱「義勇軍進行曲」。活動進行到下午3點半左右，傳出多名記者被民眾包圍、追打，即使秀出記者證仍被斥罵「黑記」，其中也包含立場被認為偏建制派的TVB、大公報等。

根據港媒報導，愛國護港大集會下午2點在灣仔集合，有500多人開始前就已到達現場，之後也陸續有人加入，人數將近1000人。集會發起人譚銘萁於2點30分帶領現場民眾高唱「義勇軍進行曲」，宣布集會正式開始，現場除有許多人自備五星旗，還有人免費發送。

▼現場民眾不滿區議會選舉結果，要求重新點票。（圖／翻攝香港政研會，下同。）

▲▼「愛國護港」遊行多家記者被圍　民眾追打斥罵「黑記！」。（圖／翻攝香港政研會）

譚銘萁表示，集會目的是要求政府糾正本屆區議會選舉的漏洞，他能接受選舉結果，但這次選舉出現歷來最多的投訴，希望政府能夠重視，否則不排除發起更大規模的遊行。

協助活動辦理的香港政研會主席鄧德成指出，希望政府就區議會選舉重新點票，並用緊急法來堵塞黑金來源，「一些票站出現舞弊的情況，證據明確，無法反映真正的民意，有重新點票的必要。」

▲▼「愛國護港」遊行多家記者被圍　民眾追打斥罵「黑記！」。（圖／翻攝香港政研會）

活動進行到下午3點半，突然有一名記者被民眾包圍，多家港媒記者見狀前往採訪，但也都被包圍，遭質疑是假記者，還被要求出示記者證。不過，就算記者秀出記者證，一旁還是有人大罵「黑記」，甚至追上來毆打，包含TVB、大公報等立場被認為偏建制派的媒體也被包圍。

包圍人群散開後，集會方的負責人來向記者們致歉，表示只是誤會一場，截至晚間5點30分，集會仍在進行中。

▲▼「愛國護港」遊行多家記者被圍　民眾追打斥罵「黑記！」。（圖／翻攝香港政研會）

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