港周日大遊行「4個月來首獲准」　港警：有暴力就提前中止！

▲香港民眾持傘上街示威。（圖／記者黃彥傑攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港民陣8日將舉行「國際民權日遊行」，已獲港警發不反對通知書，這也是4個多月來港警首次批准遊行。民陣召集人岑子杰表示，警方這次批准遊行是撥亂反正，相信遊行能和平進行；港警則警告，若出現暴力情況，警方可能提早中止集會與遊行，並果斷執法。

「國際民權日遊行」8日下午2點在維園中央草坪集合，預計3點出發，終點為中環遮打道行人專用區，遊行並獲港警不反對通知書。香港新任警務處處長鄧炳強6日出發往北京拜訪前，特別提到這場遊行，他表示，呼籲民陣協助遊行和平進行，若不幸遇到暴力事件，盡量與警方合作，「希望有關單位見到暴力時，拿出勇氣，譴責暴力。」

▼香港警務處處長鄧炳強。（圖／路透社）

港島總區高級警司吳樂俊也在記者會上提到，若當天發生暴力或緊急事件，警方可能提早中止遊行與集會，並果斷執法，呼籲示威者不要使用暴力，其他人也不應美化、縱容暴力。

「國際民權日遊行」是港警4個多月來首次批准的遊行，有人認為是港警在釋出善意。民陣召集人岑子杰指出，警方本就該寬容處理遊行申請，這次只是撥亂反正，但他也相信遊行能和平展開，「警方高層曾表示，若遊行人數眾多，會開放更多路面。」

對於港警呼籲民陣大力譴責示威者使用暴力，岑子杰表示，警方應該以身作則，譴責警隊違法行為，「不能只譴責反抗的武力，而不考慮前因，只要第一線警員克制，遊行就能和平進行。」

▼香港民陣召集人岑子杰。（圖／岑子杰臉書）

▼香港示威者高舉口號。（圖／記者黃彥傑攝）

