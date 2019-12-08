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影／外送員按門鈴送餐　門一開「卻遭客人辱罵+狠扯」：敢吵醒孩子就要你跪下！

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▲▼社區。（圖／CFP）

▲外送員送餐按下門鈴，讓顧客氣到當場暴走。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

幫客人送外賣卻被要求跪下？大陸一名外送員小郭（化名）表示，近日到顧客尤先生家中送餐點，對方擔心會吵醒好不容易哄睡的孩子，所以特地發訊息提醒「不要按門鈴」，但是當他走到門口時，卻不小心忘記而按下門鈴，尤男把門打開後，就是一陣言語辱罵還扯爛他的安全帽，並要求他跪下賠罪。事件曝光後引起大批網友熱議。

據《看看新聞》報導，叫外賣的尤男向警方表示，他家的孩子非常難哄睡著，所以他在點外賣時，便向外送員發2封訊息提醒「不要按門鈴」，對方也答應會照做，不料當餐點送來時，外送員還是按下門鈴吵醒孩子，自己盛怒之下才會破口大罵又扯壞對方安全帽，並且說「你把我孩子哄睡著了，我給你跪下都可以，哄不睡著要不你給我跪下！」

▼叫外送的顧客要外送員安撫剛哄睡的孩子，否則就要跪下。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼叫外送的顧客要外送員安撫剛哄睡的孩子，否則就要跪下。（圖／翻攝自看看新聞）

小郭認為，自己工作上確實有疏忽，不過事情是可以商量的，顧客向公司投訴他也可以，為什麼要不斷出言辱罵還扯爛他的帽子，「這些損失要我自己賠償承擔，我覺得很難接受。」雙方就這樣爭執到隔天凌晨0點仍未罷休，經過報警求助並調解後，事件才順利落幕。

目擊者將過程上傳網路後，不少網友都熱烈回應，有支持家長的網友認為，「外賣員既然和客人溝通好了，你也答應了，那就不應該按門鈴啊！」、「一再提醒你還按，真的滿白目的」、「不把客人的建議放心上耶，外送平台不開除嗎？」；支持外賣員的網友則說，「自己家孩子難哄睡那是哄孩子方式不對，別故意往別人身上出氣」、「把門開著或是自己把門鈴關掉也沒有多困難」、「自以為花錢就能當大爺耶，還要人家跪就跪喔？」。

▼外送員送餐總會碰上各式各樣的顧客。（圖／CFP）

▲▼外送員。（圖／CFP）

也有人幫忙緩頰，「就是一場誤會啊，誰都會犯錯的，別太在意了」、「解釋清楚事情就過去了」、「如果換做我，我也會很生氣，不過最多抱怨幾句就過去了」、「沒必要動怒的啦，小事而已」、「這樣爭執反而更容易吵醒孩子吧」、「互相站在對方立場就知道為難處了」。

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