陸女子花百萬設計新房　桃紅色大門配「花壁紙」混搭風引網友朝聖

▲大陸一間新房裝潢的混搭鮮豔設計風格引起網友熱議。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東揭陽一名女子斥資近百萬元（人民幣，下同）裝潢新居，將入戶大門漆成桃紅色，室內客廳牆面則大面積鋪設艷麗花卉壁紙，融合歐美等元素的強烈混搭風格曝光後，在社群平台引起網友們熱議。不少網友形容該住宅「全網獨一無二」，但也有人質疑色彩過於張揚，意外掀起居家美感與居住舒適度的討論。

《極目新聞》報導，廣東一位網友新房裝修引發網友關注，玫紅色入戶門以及美式風格的客廳里貼上了大花壁紙，被網友直呼「全網獨一無二」。

屋主林女士表示，新房裝潢由她一人全權決定，由於個性外向，偏好鮮豔色彩與極繁主義風格，在決定採用桃紅色大門前，還詢問過鄰居是否介意，並未徵詢家中其他成員意見。

將新房裝潢曝光的友人鮑女士形容，新房整體呈現濃厚美劇氛圍，客廳牆面貼滿大花壁紙，搭配亮眼色系，風格相當強烈，有網友留言稱讚風格少見，也有人認為色彩過多、影響居住舒適度。

鮑女士透露，首次參觀新家時便看出其靈感來自美劇場景，但同時混合多國元素，形成獨特的混搭風格，在當地甚至全國都難以找到類似案例。

林女士指出，這間新房是她與丈夫的第二套住宅，早在2023年12月便開始規劃裝修，她先聘請設計師進行空間配置、水電與風格設計，設計期歷時近半年，設計費約4萬元。她還特別向設計師強調，不希望室內出現灰色調。

在裝潢過程中，林女士自行決定更換原本規劃的素色壁紙，改為大花圖案，即便設計師不建議，但她仍堅持使用，至於入戶大門的桃紅色也並非原設計內容，而是她自行挑選。

林女士強調，整體裝修歷時兩年多，總花費接近百萬元，為求細節符合設計構想，曾因找不到合適材料而停工一個多月，甚至專程前往外地採購，「丈夫對裝潢風格全力支持，每次到新房都像參觀者般感到新鮮。」至於外界評論褒貶不一，她則認為，「自己喜歡最重要。」