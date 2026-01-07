　
大陸 大陸焦點 特派現場

中國增購10船美國大豆　累計總量接近1000萬噸

▲▼ 美國大豆,大豆。（圖／路透）

▲美國大豆,大豆。（圖／路透）

文／中央社

外媒報導，中國國有糧食儲備企業中儲糧本週購買了10船美國大豆，顯示中國在去年10月底與美國達成貿易休戰協議後，持續加大向美國購買大豆。目前中國累計購買的美國大豆接近1000萬噸。

路透社報導，貿易商表示，中國購買的這批大豆總計約60萬噸，將於今年3月至5月期間裝運。

根據貿易商和分析師估計，中國對美國最新一批大豆的累計採購量為850萬至近1000萬噸。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）此前稱，中國承諾在今年2月底前購買1200萬噸美國大豆，即目前採購量已約占目標的80%。

據知情貿易商表示，中國還會再購買幾百萬噸，以達到目標。

6日上午，美國農業部公布，中國自去年10月以來已確認採購的美國大豆接近690萬公噸。美國農業部又確認，向「未具名買家」銷售約300萬噸大豆中，相當一部由中國購入。

隨著北京和華盛頓關係緩和，中國恢復進口美國大豆，為芝加哥期貨交易所的大豆期價提供支撐。當地時間6日芝加哥期貨交易所最活躍的大豆合約報每蒲式耳10.56美元，而一年前的價格接近10美元。

不過分析師指出，目前美國大豆價格仍高於剛收成的巴西大豆。

儘管受到南美大豆到貨量創紀錄及需求疲軟的影響，導致中國的大豆供應過剩，中國仍加大採購美國大豆。中糧集團上個月舉行了3場公開拍賣，為接收美國大豆騰出空間。

01/05 全台詐欺最新數據

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽預估，中國大陸今年的降息與降準空間相對有限，主要原因在於人民銀行年度會議提出，要促進社會綜合融資成本「低位運行」，而非過去所強調的「穩中有降」。

關鍵字：

黃豆大豆中美中美貿易戰

