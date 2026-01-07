狂掃香菜泡麵！上海超市成「韓國遊客打卡點」　店長：日均300人

▲超市內的韓國遊客。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國上海一間原本不起眼的大潤發門市，近期意外在南韓社群平台爆紅，成為韓國遊客來滬必訪的「掃貨聖地」。位於平型關路的大潤發，因大量韓國旅客湧入採買零食與飲品，被形容是「被韓國人買到出圈」。店長表示，平均每日會有200至300名韓國遊客到店購物。





▲大潤發製作的韓國遊客必買榜。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，大潤發平型關店近年在韓國社群平台意外走紅，吸引大批韓國遊客前來打卡購物。門市統計，截至2025年5月，整體來客數較去年同期成長約15%，其中韓國顧客占比約5%至6%，平均每天有200至300名韓國顧客進店消費，週五至週日人潮更為明顯。

▲香菜泡麵成必買之一。（圖／翻攝自微博）

為因應外國顧客增加，門市特別增設韓語指引，牆面張貼「韓國顧客喜愛商品排行榜」，並規劃韓國顧客專屬商品區，營造更友善的購物環境。店方指出，這類調整推出後，確實提高了外國旅客停留時間與消費意願。

從購買內容來看，韓國遊客多集中在食品與飲料類商品，其中小瓶裝江小白果立方因體積小、方便攜帶，成為熱門選項；零食方面，三隻松鼠夏威夷果、小黃鴨造型蛋捲幾乎人手多袋，奧利奧餅乾與香菜口味泡麵也經常被掃貨。部分遊客甚至直接拉著行李箱進店，大量採購後再返國。

▲超市內增設韓文標示。（圖／翻攝自微博，上同）

店員透露，目前門市整體狀況與先前相近，韓國顧客依舊偏好上述商品，尤其週末時段最為集中。由於部分零食在中國售價明顯低於韓國，價格優勢也成為吸引韓國旅客的重要原因。

外界分析，這波「超市觀光潮」與免簽政策有關。自2024年11月起，中國對韓國旅客實施免簽措施後，上海成為韓國旅客短程出國的熱門選擇，不少韓國年輕人流行「週五下班飛上海」，2小時航程加上低價機票，週末逛外灘、吃美食，再順路掃貨超市，讓上海的大型賣場意外成為跨國旅遊的新亮點。