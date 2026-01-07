雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市　具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

▲小米創辦人雷軍。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

小米創辦人雷軍今（7）日透過個人微博宣佈，新一代小米電動車SU7預計將於今（2026）年4月上市，並於10時起開放小訂（金額較小，可隨時退款取消）。雷軍指出，新款SU7將在外觀設計、安全配置、續航表現與智慧座艙、輔助駕駛系統等面向全面升級，延續小米在新能源車（電動車，下同）市場的高關注度。

《澎湃新聞》報導，1月7日，雷軍發佈微博宣佈，新一代SU7，預計今年4月上市，「今天上午10點開啟小訂，歡迎大家關注。」

▲雷軍官宣「新小米SU7」將於2026年4月上市。（圖／翻攝微博）

雷軍回顧SU7的發展歷程稱，小米SU7於2024年3月28日正式發表，4月開始交付，憑藉外型設計、駕駛體驗與智慧功能迅速成為市場熱銷車款。上市至今約一年九個月，累計交付已超過36萬輛，平均每月交付量逾1.7萬輛。

雷軍談及新一代SU7時表示，小米在吸收車主回饋後，針對細節持續打磨，新車將推出全新車色、輪圈與內裝設計，並進一步強化安全性，全車系標配光達，輔助駕駛功能全面升級，續航表現也將迎來「重大突破」，「更先進的智能底盤、智能座艙與駕駛輔助系統，將帶來更完整的智能駕駛體驗。」

雷軍強調，2年前，小米汽車首次發佈會上，我分享了小米造車最初的目標，「為駕駛者們造一輛好車， 一輛承載他們所有嚮往的夢想之車！」他並感謝購車車主們，「謝謝大家的支持，我們一起創造了這個奇跡！同時，我們也會持續通過OTA和服務升級，讓每一位SU7車主都能不斷獲得更好的體驗。」