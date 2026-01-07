「柬埔寨20歲網紅」自稱當神秘服務員　網曝：曾是電詐高層女友

記者廖翊慈／綜合報導

中國福建20歲抖音網紅Umi（本名吳甄楨）日前被發現一身重傷、精神恍惚，在柬埔寨西哈努克港街頭流浪，當地醫院對其毛髮進行檢測，冰毒和K粉均呈陽性，且多病纏身。多名網友指出，吳甄楨先前曾在抖音上自曝是「盤總的女人」，相關截圖引起熱議。

據《中國新聞周刊》報導，多名網友指出，在吳甄楨抖音帳號的留言區，有多名網友留言「盤總的女人」，吳甄楨則回應「曾經是」。「盤總」指的是殺豬盤最大的頭頭簡稱盤總，白話意思就是盤總是電詐園區的高階主管。不過該說法，吳甄楨未多作回應。





▲網傳吳甄楨曾自曝是電詐高層女友。（圖／翻攝自抖音）

吳甄楨透露，2025年3月，她在朋友介紹下前往柬埔寨工作，從事服務行業工作。工作期間，她在當地認識了男友，後來又分手。對於流落街頭的原因，她稱是因自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心她的安全問題，所以將她趕了出去。

▲▼吳甄楨被發現時的狼狽樣貌。（圖／翻攝自微博）

吳甄楨稱，記憶模糊不清，提到自己曾被人關了幾天，卻無法說明被關的原因和地址。她也數次提到自己在柬埔寨做服務員，但不願說明具體工作內容。

目前她在柬埔寨西港同濟醫院接受治療。該院負責人表示，住院時，她咳嗽氣喘伴腹痛、腹脹、小便困難、全身乏力，經檢查，她被診斷有肺部感染、胸膜炎、胸腔積液、尿瀦留等，還存在軀體化障礙、低蛋白血症，「經過幾天的治療，她生命體徵平穩，食慾漸增、主動交流的意願也有所增強。」





▲▼吳甄楨營造在柬埔寨的高薪生活。（圖／翻攝自微博）

先前報導指出，吳甄楨2025年4月謊稱在浙江務工，並秘密出境柬埔寨，期間持續透過視訊向家人隱瞞行蹤，9個月內累計向父親索要超8萬元（人民幣，下同，約台幣35.9萬元）。

吳甄楨於12月26日被發現時，整個人蜷縮在西港街頭，雙腿佈滿黑紫色瘀青、膝蓋骨折，手持CT片且精神萎靡，與往日形象判若兩人。

▲吳甄楨在不到一個月的時間內，判若兩人。（圖／翻攝自微博，上同）

中國駐柬大使館說道，「據吳小姐反映，她是受『高薪工作』誘惑來柬埔寨，後流落街頭，目前，女子身體狀況有所好轉，領辦已聯繫其家屬，來柬埔寨辦理回國事宜，已準備回國。」

該起事件也引起熱議，有媒體及多名網友指出，吳甄楨是遭到同鄉男友「畫大餅」，以「高薪生活」、「包機酒」等話術哄騙至柬埔寨，另外也有人表示，吳甄楨是遭欠債男友賣去柬埔寨的，不過是否真如網上所說，仍有待調查。



