　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「柬埔寨20歲網紅」自稱當神秘服務員　網曝：曾是電詐高層女友

記者廖翊慈／綜合報導

中國福建20歲抖音網紅Umi（本名吳甄楨）日前被發現一身重傷、精神恍惚，在柬埔寨西哈努克港街頭流浪，當地醫院對其毛髮進行檢測，冰毒和K粉均呈陽性，且多病纏身。多名網友指出，吳甄楨先前曾在抖音上自曝是「盤總的女人」，相關截圖引起熱議。

據《中國新聞周刊》報導，多名網友指出，在吳甄楨抖音帳號的留言區，有多名網友留言「盤總的女人」，吳甄楨則回應「曾經是」。「盤總」指的是殺豬盤最大的頭頭簡稱盤總，白話意思就是盤總是電詐園區的高階主管。不過該說法，吳甄楨未多作回應。

▲網傳吳甄楨曾自曝是電詐高層女友。（圖／翻攝自抖音）

▲網傳吳甄楨曾自曝是電詐高層女友。（圖／翻攝自抖音）

吳甄楨透露，2025年3月，她在朋友介紹下前往柬埔寨工作，從事服務行業工作。工作期間，她在當地認識了男友，後來又分手。對於流落街頭的原因，她稱是因自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心她的安全問題，所以將她趕了出去。

▲▼吳甄楨被發現時的狼狽樣貌。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳甄楨被發現時的狼狽樣貌。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

吳甄楨稱，記憶模糊不清，提到自己曾被人關了幾天，卻無法說明被關的原因和地址。她也數次提到自己在柬埔寨做服務員，但不願說明具體工作內容。

目前她在柬埔寨西港同濟醫院接受治療。該院負責人表示，住院時，她咳嗽氣喘伴腹痛、腹脹、小便困難、全身乏力，經檢查，她被診斷有肺部感染、胸膜炎、胸腔積液、尿瀦留等，還存在軀體化障礙、低蛋白血症，「經過幾天的治療，她生命體徵平穩，食慾漸增、主動交流的意願也有所增強。」

▲▼吳甄楨營造在柬埔寨的高薪生活。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳甄楨營造在柬埔寨的高薪生活。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

先前報導指出，吳甄楨2025年4月謊稱在浙江務工，並秘密出境柬埔寨，期間持續透過視訊向家人隱瞞行蹤，9個月內累計向父親索要超8萬元（人民幣，下同，約台幣35.9萬元）。

吳甄楨於12月26日被發現時，整個人蜷縮在西港街頭，雙腿佈滿黑紫色瘀青、膝蓋骨折，手持CT片且精神萎靡，與往日形象判若兩人。

▲▼吳甄楨在不到一個月的時間內，判若兩人。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

▲吳甄楨在不到一個月的時間內，判若兩人。（圖／翻攝自微博，上同）

中國駐柬大使館說道，「據吳小姐反映，她是受『高薪工作』誘惑來柬埔寨，後流落街頭，目前，女子身體狀況有所好轉，領辦已聯繫其家屬，來柬埔寨辦理回國事宜，已準備回國。」

該起事件也引起熱議，有媒體及多名網友指出，吳甄楨是遭到同鄉男友「畫大餅」，以「高薪生活」、「包機酒」等話術哄騙至柬埔寨，另外也有人表示，吳甄楨是遭欠債男友賣去柬埔寨的，不過是否真如網上所說，仍有待調查。
 

【延伸閱讀】

「柬埔寨流浪斷腿網紅」已送醫　父親哽咽：不知道怎把她接回來

曾被關押多日！　「柬埔寨26歲流浪網紅」2毒品陽性、小便困難

陸20歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸毒有害健康！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

專家：陸今年降息降準空間相對有限

狂掃香菜泡麵！上海超市成「韓國遊客打卡點」　店長：日均300人

陸女子花百萬設計新房　桃紅色大門配「花壁紙」混搭風引網友朝聖

殲-35綠皮機2026年首飛　量產標準前驗證機...曝機體材料細節

雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市　具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」　官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

展望2026年　國台辦：與台灣「有關政黨」深化交流、鞏固互信

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

專家：陸今年降息降準空間相對有限

狂掃香菜泡麵！上海超市成「韓國遊客打卡點」　店長：日均300人

陸女子花百萬設計新房　桃紅色大門配「花壁紙」混搭風引網友朝聖

殲-35綠皮機2026年首飛　量產標準前驗證機...曝機體材料細節

雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市　具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」　官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

展望2026年　國台辦：與台灣「有關政黨」深化交流、鞏固互信

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕　牛肉飯買1送1

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

冬天腸胃老是不舒服？「三招」順暢秘訣一次懂

葉舒華高冷女王氣場全開！同款香水散發誘人魅惑氣息

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

【太惡劣了】北投國小前闖紅燈！休旅車差點撞飛小學生

大陸熱門新聞

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

網傳「柬埔寨20歲網紅」曾是電詐高層女友

快訊／國台辦將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」

快訊／國台辦將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

中國將收緊「7稀土產品」對日出口審查

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

更多熱門

相關新聞

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

實況主妮婭（Niya）過去曾和百萬網紅Joeman交往，兩人在2023年宣布分手，女方在隔年答應新男友的求婚，不久後完成結婚登記，喜獲一票祝福。平時會透過社群記錄生活的她，今（6）日也在Threads發文分享自己想婚的瞬間。

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮「瘦了25公斤」：全是皺褶

馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮「瘦了25公斤」：全是皺褶

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

吸毒男搖頭亂語要退駕　五帝廟前口吐鮮血亡

吸毒男搖頭亂語要退駕　五帝廟前口吐鮮血亡

關鍵字：

柬埔寨網紅吸毒流浪網紅吳甄楨抖音網紅電詐園區

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面