　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲A股下半年回暖，開戶數明顯增加。（圖／CFP）

文／中央社

上海證券交易所（上交所）最新統計數據資料指出，去年全年A股新開戶總數達2743.69萬戶，較2024年增加9.75%。

據中國基金報7日報導，上交所最新統計數據資料顯示，2025年全年A股新開戶總數為2743.69萬戶，較2024年2499.89萬戶成長9.75%；2025年全年A股新開戶總數創下2022年以來新高紀錄。

2025年A股每月新開戶數的變化與政策、外部環境相關。去年第1季受到行情活躍等因素影響，新開戶數較過往成長；4月受到美國祭出對等關稅等外部環境衝擊，新開戶數明顯下滑，下半年由於市場回暖，新開戶數呈現增加趨勢。

2025年全年A股新開戶總數呈現結構性特徵，機構投資者開戶量成長速度較個人投資者來得快。2025年全年A股個人投資者新開戶量年增9.67%；機構投資者新開戶量激增35%，成長速度遠高於個人投資者。

報導提到，機構投資者加快腳步加入市場有多重原因，推估其中一個原因為去年1月中央金融辦等六部門聯合印發「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」，將保險、社保、年金、公募等列為重點引導對象。

據財聯社6日報導，券商普遍看好2026年牛市延續，不過將呈現節奏分化樣貌，建議可以持續關注未來產業、內需復甦等方向，以及中美關係、官方政策等要素對於市場構成的影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

專家：陸今年降息降準空間相對有限

狂掃香菜泡麵！上海超市成「韓國遊客打卡點」　店長：日均300人

陸女子花百萬設計新房　桃紅色大門配「花壁紙」混搭風引網友朝聖

殲-35綠皮機2026年首飛　量產標準前驗證機...曝機體材料細節

雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市　具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」　官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

展望2026年　國台辦：與台灣「有關政黨」深化交流、鞏固互信

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

專家：陸今年降息降準空間相對有限

狂掃香菜泡麵！上海超市成「韓國遊客打卡點」　店長：日均300人

陸女子花百萬設計新房　桃紅色大門配「花壁紙」混搭風引網友朝聖

殲-35綠皮機2026年首飛　量產標準前驗證機...曝機體材料細節

雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市　具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」　官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

展望2026年　國台辦：與台灣「有關政黨」深化交流、鞏固互信

偶像劇女王回歸！ 賴雅妍長髮正翻「致敬楊丞琳水母頭」　拉邵雨薇當閨蜜

劉世芳被列「台獨頑固分子」　陸委會：將採「必要作為」捍衛主權

趙露思「蘋果養顏水」食譜曝光！中醫師提醒火氣大、冒痘痘要注意

住新竹老爺贈「台版濟州島」採橘門票、含早餐　順遊風糖湖畔

睡前先搖晃被子！台電教3招「快速暖被」不靠電　不用開暖氣了

桃園行政執行署拍賣會　民眾搶標廂型車！拍定123萬挹注國庫

專訪／35歲郭書瑤單身7年認「想領養小孩」進度曝光　親揭家人反應

撐過半年生死關　加護病房裡的生日願望：我要健康出院

1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

台灣人打醫美僅次於韓國！尤其最愛雷射、煥膚類療程

【給我記住】河智媛見粉絲找禹洙漢互動...一臉尷尬無言了XD

大陸熱門新聞

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

網傳「柬埔寨20歲網紅」曾是電詐高層女友

快訊／國台辦將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」

快訊／國台辦將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

中國將收緊「7稀土產品」對日出口審查

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

更多熱門

相關新聞

中國A股2025年封關　滬指全年上漲18.41%

中國A股2025年封關　滬指全年上漲18.41%

中國A股2025年封關日，終場滬指上漲0.09%、收3968.84點，全年累計漲幅18.41%；創業板指下跌1.23%、收3203.17點，全年累計漲幅達49.57%。

見證歷史！陸A股年成交額首破400兆元 19支個股年成交量破兆元

見證歷史！陸A股年成交額首破400兆元 19支個股年成交量破兆元

相隔十年！滬指「低開高走」重返4000點 福建海西板塊集體漲停

相隔十年！滬指「低開高走」重返4000點 福建海西板塊集體漲停

陸A股高開高走 滬指逼近4000點大關...漲幅1.04％

陸A股高開高走 滬指逼近4000點大關...漲幅1.04％

摩根大通：大陸股票若大跌　年底前或成買入機會

摩根大通：大陸股票若大跌　年底前或成買入機會

關鍵字：

A股

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面