機車皮帶斷掉！反方向外送小哥繞回神救援　拒小費「多叫我家外送」暖哭他

▲原PO被Uber Eats小哥暖救援。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「到底要扶多少位老婆婆過馬路，這輩子才有機會在寒風中遇到心地這麼好的小哥？」一名男網友日前騎車出門，路程中機車皮帶斷掉，沒想到一個完全反方向的Uber Eats小哥見狀，特地繞回來原PO這邊，幫忙把機車拉到路邊，熱心暖翻的行為讓他超感動。網友也大讚，「吳柏毅人真好」、「真的遇到好心人。」

這位男網友7號晚上10點56分在臉書《爆怨公社》貼文，說10點左右的時候，他騎車在新北新莊堤防附近，「運氣很差的我，機車皮帶剛好在堤外IKEA那裡斷掉」，結果一位新莊要往樹林方向的Uber Eats小哥就轉頭幫忙，「這小哥完全跟我反方向，特地繞回來幫我把車子拉到三重路邊，本來還說要幫我拉回家。」

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▲Uber Eats小哥特地繞回來幫原PO。（示意圖／記者林敬旻攝）

原PO表示，他本來想說給對方一點小費，「這位好心的帥哥只說了『真的不用，你以後多多叫我家外送就好了』」，讓他感動地貼出5個大哭的貼圖「人也太好了吧」、「祝福小哥訂單接不完、順利平安，外送叫起來。」

男網友也在留言處表示，當時他剛好遇到自行車道巡邏員，「他說，車子千萬不要丟這邊，不然明天你輪子一定不見」，結果就剛好遇到大暖男，「超暖，本來已經打算牽車牽出堤防了。」看到貼文後，網友紛紛大讚，「好人不多了 這種天是不是倍感溫暖」、「好暖心的文」、「我家（外送）也都叫這家，這家外送都很有禮貌有快速。」

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