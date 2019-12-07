熊貓妹「犯規M字腿」羞炸　一彎腰蜜臀滑出！網窒息…本尊神出：我會害羞

▲熊貓妹「犯規M字腿」羞炸！（圖／翻攝臉書加藤軍路邊隨手拍）

網搜小組／劉維榛報導

嗶嗶，太犯規啦！一名男網友在路邊偷拍外送熊貓妹，只見她白嫩「M字美腿」大方見客；而另一張彎腰激美照，秒解放超翹的蜜桃臀，讓眾多老司機狂噴鼻血。如今爆紅後，本尊身分曝光，熊貓妹羞喊「不要趁機偷拍我啦！」

一名王姓男網友在臉書「加藤軍路邊隨手拍」貼出2張眼睛嗨吃冰淇淋的美照，某日在人行道上，撞見一名火辣女熊貓準備坐上重機，纖細嫩白的「M字美腿」側面大開，帥氣又充滿性感Look的姿勢，讓原PO頭昏眼花，賊笑直呼，「我知道跑外送辛苦，但是違規停車總是不好的，今天睜一隻眼閉一隻眼放過妳吧！」

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▲熊貓妹腰蜜臀滑出！（圖／翻攝臉書加藤軍路邊隨手拍）

儘管外頭天氣爆冷，依舊熄滅不了熊貓妹送餐的熱情，另一張養眼照更是血脈賁張，可見她穿著單薄外套、牛仔熱褲，水蛇腰下秒一彎，意外讓渾圓飽滿的蜜桃臀激美蹦出，「萬惡視角」再度讓興奮老司機們差點窒息。

照片瘋傳後，掀起眾多網友暴動狂喊，「我很好奇這是外送美食還是外送茶」、「屁股蛋感覺會彈」、「可以多叫幾次」、「姿勢一百，但繩子很危險，要是捲進車輪正妹就變倒楣了」、「外送這樣就對了！生意才會好」、「我遇到的外送員都沒這麼U」。

正當大家好奇妹子身分時，有貼心網友奉上IG傳送門，原來本尊綽號叫「小饅頭」雯雯，身高164公分、牧羊座，一夕爆紅的她甜喊，「今天突然被很多人關注跟追蹤，我真的很意外，沒有想到會因為兼差的工作被人注意到，那個…我是會害羞的小饅頭，我叫雯雯呦！」

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▲本尊曝光！（圖／翻攝IG帳號yiwenwen0414）

隨著網友們熱情關注動態，雯雯也在臉書笑稱，「不要趁機偷拍我啦，希望看起來不會太狼狽，居然還上新聞惹？！害我考慮到底還要不要繼續！」

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