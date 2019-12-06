奇葩太多心累！外送妹神轉運「1單賺2杯奶蓋紅」　感動喊：又有動力了

▲店家送她1杯和客人一模一樣的。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名外送妹這陣子總碰上奧客，使得工作中格外煎熬，沒想到昨天突然轉運，一趟飲料外送，竟賺到2杯奶蓋紅，而老闆和客人的暖心舉動，瞬間鼓舞了她，儘管在寒天中奔波，也有滿滿的動力。

外送妹5日在爆怨公社發文提到，「嘖嘖最近遇到奇葩太多，每次送餐都心累，可是今天幸運好像來找我了！」當天，她到手搖飲店取餐時，老闆熱情地打招呼，還一直問她想喝什麼；雖然心領對方好意，但畢竟無功不受祿，她只好笑著拒絕。

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沒想到，老闆交給她飲料時，除了客人點的2杯外，直接多送她1杯，還特地用不同顏色的杯蓋，同時霸氣地說，「這杯是請妳的！」

▲結果客人點的2杯奶蓋紅，其中1杯也是要給她的。（圖／翻攝自爆怨公社）

眼看老闆熱情又貼心，外送妹也不好意思再拒絕，「喝了一口，我發誓我真的很討厭喝紅茶，可是這奶蓋紅也太好喝了吧，鹹鹹的。」在一陣感動後，她緊接著送餐到目的地，結果在她收完錢、準備離去之際，對方喊住了她。

剎那間，外送妹嚇了一跳，心想該不會是哪裡做不好，又要挨罵了，然而在她轉身後，就看見客人拿起袋子裡其中1杯，說是要送她的。

受寵若驚的外送妹連忙拒絕，不過對方表明，就是要請外送員才點2杯的。對此，她不禁笑說，「於是1張單我額外賺了2杯奶蓋紅，這麼冷的天氣，因為你們的暖心舉動，有了繼續跑的動力。」

網友看完也感動回應，「好暖的客人跟老闆」、「天冷但心都因為他們超暖了啦」、「人美真好」、「遇到這種事真的很幸福」、「感覺好好喝喔」。