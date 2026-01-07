　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

記者廖翊慈／綜合報導

中國福建20歲抖音網紅Umi（本名吳甄楨）日前被發現一身重傷、精神恍惚，在柬埔寨西哈努克港街頭流浪，當地醫院對其毛髮進行檢測，冰毒和K粉均呈陽性，且多病纏身。吳甄楨的父親7日上午表示，女兒的媽已經買機票飛去接孩子回家了。

據《新浪新聞》報導，吳先生表示，今天早上，吳甄楨的母親及堂哥已前往機場，準備去柬埔寨接她，因女兒的手機、護照、行李等物品已經全部遺失，當初是被人騙去，結果錢沒賺到，近幾個月家裡還向其轉帳八萬多元（人民幣，下同）。

▲▼吳甄楨被發現時的樣貌。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳甄楨被發現時的樣貌。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

吳先生說道，前天還是透過收治醫院的醫護人員手機與他們取得聯繫，而當地派出所也幫他們對接了中國駐西哈努克領辦，會幫忙親屬與吳甄楨對接，再護送他們前往機場。」

他也坦言，自己只是個幫人務農的農民，積蓄都借給女兒了，家裡經濟狀況不太好，但為了接女兒回家，借錢買機票飛去柬埔寨。

▲網友表示，若不是頭上的墨鏡，根本看不出是同一人。（圖／翻攝自微博）

▲網友表示，若不是頭上的墨鏡，根本看不出是同一人。（圖／翻攝自微博）

吳甄楨透露，2025年3月，她在朋友介紹下前往柬埔寨工作，從事服務行業工作。工作期間，她在當地認識了男友，後來又分手。對於流落街頭的原因，她稱是因自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心她的安全問題，所以將她趕了出去。

吳甄楨稱，記憶模糊不清，提到自己曾被人關了幾天，卻無法說明被關的原因和地址。她也數次提到自己在柬埔寨做服務員，但不願說明具體工作內容。

▲▼陸26歲正妹網紅流落柬埔寨街頭，遭男友畫大餅。（圖／翻攝自微博）

▲吳甄楨在抖音上，營造出自己高薪生活的假象。（圖／翻攝自微博）

▲吳甄楨在抖音上，營造出自己高薪生活的假象。（圖／翻攝自微博，上同）

目前她在柬埔寨西港同濟醫院接受治療。該院負責人表示，住院時，她咳嗽氣喘伴腹痛、腹脹、小便困難、全身乏力，經檢查，她被診斷有肺部感染、胸膜炎、胸腔積液、尿瀦留等，還存在軀體化障礙、低蛋白血症。

吳甄楨於12月26日被發現時，整個人蜷縮在西港街頭，雙腿佈滿黑紫色瘀青、膝蓋骨折，手持CT片且精神萎靡，與往日形象判若兩人。

▲吳甄楨。（圖／翻攝自微博）

▲吳甄楨護照手機等皆遺失。（圖／翻攝自微博）

中國駐柬大使館說道，「據吳小姐反映，她是受『高薪工作』誘惑來柬埔寨，後流落街頭。」

先前報導指出，多名網友指出，吳甄楨曾在抖音上自曝，是電詐園區高層主管（盤總）的女友，不過該說法，吳甄楨近日受訪未做出回應。

【延伸閱讀】

「柬埔寨20歲網紅」自稱當神秘服務員　網曝：曾是電詐高層女友

曾被關押多日！　「柬埔寨26歲流浪網紅」2毒品陽性、小便困難

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸毒有害健康！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

專家：陸今年降息降準空間相對有限

狂掃香菜泡麵！上海超市成「韓國遊客打卡點」　店長：日均300人

陸女子花百萬設計新房　桃紅色大門配「花壁紙」混搭風引網友朝聖

殲-35綠皮機2026年首飛　量產標準前驗證機...曝機體材料細節

雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市　具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」　官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

展望2026年　國台辦：與台灣「有關政黨」深化交流、鞏固互信

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

專家：陸今年降息降準空間相對有限

狂掃香菜泡麵！上海超市成「韓國遊客打卡點」　店長：日均300人

陸女子花百萬設計新房　桃紅色大門配「花壁紙」混搭風引網友朝聖

殲-35綠皮機2026年首飛　量產標準前驗證機...曝機體材料細節

雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市　具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」　官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

展望2026年　國台辦：與台灣「有關政黨」深化交流、鞏固互信

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

大陸熱門新聞

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

網傳「柬埔寨20歲網紅」曾是電詐高層女友

快訊／國台辦將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」

快訊／國台辦將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

中國將收緊「7稀土產品」對日出口審查

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

更多熱門

相關新聞

網傳「柬埔寨20歲網紅」曾是電詐高層女友

網傳「柬埔寨20歲網紅」曾是電詐高層女友

中國福建20歲抖音網紅Umi（本名吳甄楨）日前被發現一身重傷、精神恍惚，在柬埔寨西哈努克港街頭流浪，當地醫院對其毛髮進行檢測，冰毒和K粉均呈陽性，且多病纏身。多名網友指出，吳甄楨先前曾在抖音上自曝是「盤總的女人」，相關截圖引起熱議。

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

「晚安小雞」出獄後遣送中國？　外交部：促請柬埔寨遣送返台

「晚安小雞」出獄後遣送中國？　外交部：促請柬埔寨遣送返台

關鍵字：

柬埔寨抖音網紅流浪網紅毒品吳甄楨

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面