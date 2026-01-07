「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

記者廖翊慈／綜合報導

中國福建20歲抖音網紅Umi（本名吳甄楨）日前被發現一身重傷、精神恍惚，在柬埔寨西哈努克港街頭流浪，當地醫院對其毛髮進行檢測，冰毒和K粉均呈陽性，且多病纏身。吳甄楨的父親7日上午表示，女兒的媽已經買機票飛去接孩子回家了。

據《新浪新聞》報導，吳先生表示，今天早上，吳甄楨的母親及堂哥已前往機場，準備去柬埔寨接她，因女兒的手機、護照、行李等物品已經全部遺失，當初是被人騙去，結果錢沒賺到，近幾個月家裡還向其轉帳八萬多元（人民幣，下同）。

▲▼吳甄楨被發現時的樣貌。（圖／翻攝自微博）

吳先生說道，前天還是透過收治醫院的醫護人員手機與他們取得聯繫，而當地派出所也幫他們對接了中國駐西哈努克領辦，會幫忙親屬與吳甄楨對接，再護送他們前往機場。」

他也坦言，自己只是個幫人務農的農民，積蓄都借給女兒了，家裡經濟狀況不太好，但為了接女兒回家，借錢買機票飛去柬埔寨。

▲網友表示，若不是頭上的墨鏡，根本看不出是同一人。（圖／翻攝自微博）

吳甄楨透露，2025年3月，她在朋友介紹下前往柬埔寨工作，從事服務行業工作。工作期間，她在當地認識了男友，後來又分手。對於流落街頭的原因，她稱是因自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心她的安全問題，所以將她趕了出去。

吳甄楨稱，記憶模糊不清，提到自己曾被人關了幾天，卻無法說明被關的原因和地址。她也數次提到自己在柬埔寨做服務員，但不願說明具體工作內容。

▲吳甄楨在抖音上，營造出自己高薪生活的假象。（圖／翻攝自微博，上同）

目前她在柬埔寨西港同濟醫院接受治療。該院負責人表示，住院時，她咳嗽氣喘伴腹痛、腹脹、小便困難、全身乏力，經檢查，她被診斷有肺部感染、胸膜炎、胸腔積液、尿瀦留等，還存在軀體化障礙、低蛋白血症。

吳甄楨於12月26日被發現時，整個人蜷縮在西港街頭，雙腿佈滿黑紫色瘀青、膝蓋骨折，手持CT片且精神萎靡，與往日形象判若兩人。

▲吳甄楨護照手機等皆遺失。（圖／翻攝自微博）

中國駐柬大使館說道，「據吳小姐反映，她是受『高薪工作』誘惑來柬埔寨，後流落街頭。」

先前報導指出，多名網友指出，吳甄楨曾在抖音上自曝，是電詐園區高層主管（盤總）的女友，不過該說法，吳甄楨近日受訪未做出回應。

