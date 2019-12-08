23歲渣男一腳踏5船！狂騙350萬「住豪宅+開豪車」…2女崩潰懷孕了

▲渣男同時與5名女性交往再詐騙350萬。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

浙江省杭州市警方5日表示，一名23歲李姓男子因為同時與5名女子交往，並騙取82萬元人民幣（約新台幣350萬元），被員警以詐騙罪拘捕。據悉，今年8月就有女子曾為此報警過，聲稱李男多次以不同名義借錢不還，還哄騙另外2名女性懷上他的小孩，行徑十分惡劣。

▼有2名女子上勾後竟懷上李男的孩子。（示意圖／CFP）

綜合陸媒報導，杭州市有多名女子在今年8月時，報警稱她們的男友「李特」以各種理由向自己借錢，在要求對方還錢後，人卻像是蒸發一樣聯繫不上；一名女子透露，李特擅長用甜言蜜語擄獲女生的心，更有人因此被騙財騙色。員警調查發現，自2018年11月以來，李男就用談戀愛的方式，在吉林敦化、長春及杭州三地向5名女子「借款82萬元人民幣（約新台幣350萬元）」。

更糟糕的是，李男還故意以「結婚」當藉口，讓其中2名女子懷孕；此外，他也用直播「刷禮物返現金」的方式詐騙7人，涉案金額高達11萬元人民幣（約新台幣47萬元）。員警表示，李男的戶頭有多筆不正常的轉帳收入，懷疑都是用詐騙方式獲取來的；他向女子借錢的借條上，也都填上假的身分證字號與姓名，根本是早已計畫好行騙。

▼男子騙財又騙色的行徑讓網友傻眼。（圖／翻攝自微博）

李男最終於今年10月19日被警方以詐騙罪拘捕，他也承認一切犯罪行為，還說騙來的錢大多都被他用來租豪宅、開豪車，購買機車等，早就揮霍一空了。

不少網友看完都傻眼直呼「有這麼好騙的嗎？」、「我以為女生只會找有錢男生交往，沒想到竟然還有自己拿錢出來的...」、「人家23歲就5個了，我呢？」、「有夠渣，男的是很帥是嗎？」、「花言巧語就可以拐這麼多，去做直銷吧」、「還讓女生懷孕，真的有夠爛的」、「一個願打，一個願挨，雙方都有問題啦」。

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