他奔女友家見「前男友訊息跳出」　怒舉槍殺愛人…父母全目睹慘遭爆頭滅門！

▲女子因為前男友傳訊來，遭到現任槍殺，連帶爸媽也被爆頭慘死。（圖／翻攝自khaosod下同）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國北部清萊日前發生一起恐怖滅門案。一名26歲男子瓦蘭隆（Warathorn Kunasaengkhum）到女友家，沒想到卻意外瞧見女友的前任傳訊息給她，兩人因此爆發激烈口角，瓦蘭隆一氣之下開槍射殺女友後，發現女友父母在門外目睹一切，索性也開槍將兩名長輩爆頭，整間屋子瀰漫濃濃血腥味。

根據英國《每日郵報》報導，瓦蘭隆當時到了女友薩瓦蘿斯的家中，意外發現女友手機內有前男友傳來的訊息，醋意大發後爆發激烈口角，女友父親因為聽到兩人爭執，於是要朋友協助報警。沒想到在短短的幾分鐘，瓦蘭隆一氣之下舉槍射殺女友，薩瓦蘿斯當場身亡。

▲警方到場調查。

瓦蘭隆在槍殺女友後一轉身，發現女友的父母親就站在房門外目睹一切，一不作二不休連續將兩名長輩直接爆頭，直到親友隨著警方來到薩瓦蘿斯家中，才發現裡面橫躺著3具遺體，屋內有滿滿的血腥味。

根據警方調查，3名死者身上有明顯槍傷，也立即逮捕瓦蘭隆，案發當時附近有多名住戶都接連聽到槍聲，但沒有聽到所謂激烈的爭執聲音。瓦蘭隆在被逮捕前跟他的母親試圖開車逃亡，而警方將他逮捕後，瓦蘭隆表示，在發現女友前任傳訊息來時，情緒非常激動才會犯案。目前檢警決定將他重新帶回案發地點模擬犯案，並以殺人罪將他起訴。