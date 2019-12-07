手滑點Google地圖「抓姦神鈕」　她震驚逼問！男友秒心虛...直接關機

▲每當她回老家，男友就會騎車到新店。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友目前與男友同居，不過每兩個禮拜就會返鄉一次，某回她在老家用Google map查地點，意外發現「猶如抓猴神器」的厲害選項，而男友可疑的行蹤也全現形，讓她開始猶豫，是否該放掉這段感情。

女網友在論壇「Zuvio 校園」娓娓道來，某次返鄉，她照慣例跟男友講電話，結束後便去洗澡，「當時有點晚了，我躺在床上滑手機，因為明天要跟老姐去台北吃飯，所以就開啟google map查地點，然後我不知道按到什麼，猛然發現一個神選項。」

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▲她不經意點進「你的時間軸」。（圖／翻攝自「Zuvio 校園」）

由於原po男友之前曾拿她手機登Google帳號，所以當她按進「你的時間軸」時，對方移動路徑全都清清楚楚，她見狀驚呼，「這是我男友一整天的行蹤嗎？ 他大半夜去新店幹嘛？我往前翻紀錄，竟然每次都在我回老家的時候才去。」

當下女網友立刻打電話給男友，但對方先是裝死不接，到後來直接關機。事後，她回到兩人住處，不斷逼問答案，而男方則表示，「那個不準啦！手機沒電齁！」

▲有網友現學現賣，發現自己被綠了。（圖／翻攝自「Zuvio 校園」）

聽完這個解釋，女網友根本無法說服自己，也忍不住疑神疑鬼，「請問這...應該分了吧？是我多心嗎？」對此，網友們紛紛回應，「如果真的有事，怎麼不先跟妳說清楚，還在妳回老家的時候趁機去」、「感情問題我一律支持分手」、「Google map有時候會失準，比較正確的說，應該是手機定位失準，導致紀錄結果錯誤。 我的就有過明明在苗栗市，定位紀錄卻飄到竹南去了」。

另外，就有男網友現學現賣，竟扯出女友2年前疑似劈腿的可疑行跡，「X！因為這篇，我才發現自己被綠了！兩年前的12月15日是我生日，但那一天我女友跟我說，她要跟家人去新竹吃婚宴，她現在在洗澡，本來想用她手機玩玩這功能，X...我看到什麼！」

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