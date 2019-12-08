她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」得知懷孕…全部升格當老爸！

▲托瑞與她4個伴侶。（圖／翻攝自4Dads&Mom）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛羅里達州一名20歲的女子近期得知自己懷孕，全家都相當開心，但她的全家是擁有4個男伴的家庭，在「多夫」的氛圍下，所有男伴都帶著將為人父的心情，開心的為準備到來的孩子規劃。然而看在一般世俗的眼光裡，卻相當不可思議。

根據英國《每日郵報》報導，20歲的托瑞（Tory Ojeda）和另外4個男性伴侶住在同一個屋簷下，而他們維持著多伴侶的開放式關係。就在5人一起結束假期後，托瑞意外發現自己懷孕，經過計算日期跟檢查，確定胎兒的親生父親是22歲的克里斯（Christopher）。

據悉，托里在高中時遇到了18歲的伴侶馬克（Marc），2個月後又和23歲的拉維斯（Travis）建立關係，之後便與拉維斯訂婚。不久後托里又和兩名伴侶的好友22歲的伊森（Ethan）和22歲的克里斯相遇相愛，一行人決定搬到同一個屋簷下，並與托里展開一段特別的開放式關係。

托里在受訪時表示，「確實會有一些不公平的地方，好比每個晚上可能都會有不同的人進到我房間，或是出現一些忌妒、吃醋的狀況，但就該了解對方，因為認識了彼此，就不會有這些情況發生。」拉維斯也表示，「總是會有忌妒時候，但要學著克制、放鬆自己」。

然而提到家庭方面，克里斯則表示，家人正在努力地接受這樣的伴侶情況，因為父母擔心「一段關係應該是只能滿足一個人」。但在確定托里懷孕之後，情況有些改變。對於社會眼光，托里也坦承多次在公開場合被異樣眼光看待，「這世界對於多元婚姻的接受還是很低，我們看起來確實很怪異」。

如今托里的孩子即將出生，5個人也都相當期待，並且分配了自己的工作，「這孩子讓這家庭更加堅固、團結，我們都很期待」托里開心地說道。