與男友吵架！女大生衝男同事家喝酒…失聯6天「確認遇害了」

▲女大生跑到男同事家喝酒後失聯，隨後遇害。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸河南省洛陽市日前發生一起女大生失蹤案，20歲的狄姓女大生到男同事家中喝酒，隨後與家人失去聯繫，讓弟弟不斷在網路上找人。經過多日尋找後，當地警方已確認狄姓女大生遇害，目前已逮捕犯案的李姓男子，正在進一步調查詳細案發過程。

綜合陸媒報導，狄姓女大生就讀河南大學民生學院大學四年級，一個多月前到某家公司實習，不過1日下午3點後與家人失去聯繫，讓家人感到相當緊張。

狄女的弟弟連續2天沒連繫上姊姊，忍不住上網求助，卻被姊姊的同學告知，狄女1日下午4點PO了一張「在房間喝酒」的照片，希望狄女的弟弟去問狄女的李姓男同事，可能能夠得到確切消息。

▼女大生跑到男同事家喝酒後失聯，男同事坦承殺害女大生。（圖／翻攝微博）



狄女的弟弟與李姓同事聯繫上。但李男供稱，狄女的確有到他的租屋處喝酒，不過喝了一杯紅酒就離開了。李男隨後也跟著到派出所做筆錄，但隔天立即失聯，說好要與狄女的家人一起看監視器畫面也沒有出現，讓警方、家屬感到相當奇怪。

警方經過多日調查，認為李男涉有重大嫌疑，在山西陽泉將對方逮捕到案；經過審訊後，李男坦承殺害狄女，也吐露了犯案經過。當地警方目前仍在進一步偵辦案件。

對此，狄女的弟弟指出，姊姊與男友吵架後，就約了這名對姊姊有好感的李姓男同事，到對方家喝酒，沒想到會因此發生意外，讓他感到相當悲痛。

▼當地警方發出的通報。（圖／翻攝微博）



►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！