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柯文哲批國民黨「錯誤示範」：任何政治活動都應遠離醫院

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▲▼柯文哲臉書談政治活動應遠離醫院。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲柯文哲臉書談政治活動應遠離醫院。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者呂欣玫／綜合報導

國民黨立委陳玉珍、林奕華6日上午前往外交部抗議，在推擠過程中受傷送醫，國民黨總統參選人韓國瑜與多位國民黨高層接連趕赴台大醫院探視。對此，台北市長柯文哲7日批評，任何政治活動，都應離醫院越遠越好，「今天國民黨的做法，就是一個錯誤示範，足供眾人警惕。」

柯文哲透過臉書指出，他以前是外科急重症醫師，知道急診通常都忙得要命，也都人滿為患，分級轉診制度在台灣一直沒有落實，輕症病人也是往醫學中心擠，造成急診壅塞，難以發揮正常功能，這也是他當年會成立急診後送病房，就是爲了減緩急診壅塞的問題。

柯文哲表示，在醫療業務已經繁忙的情況下，非關醫學的多餘事務，都會對醫護人員造成更大的壓力。「為什麼我要在6分鐘之內吃完一個便當？這不是在搞笑，是這種高壓環境之下逼出來的。」

柯文哲強調，任何政治活動，都應離醫院越遠越好，「今天國民黨的做法，就是一個錯誤示範，足供眾人警惕。」

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