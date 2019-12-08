陳玉珍手被夾影片瘋傳　卓榮泰「看了至少30次」：笑到無法入睡！





▲卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍立委陳玉珍6日在外交部抗議過程中遭門夾傷，送至台大醫院急診室，然而卻被民進黨籍立委王定宇質疑，陳玉珍的手會被夾，是因為國民黨籍立委黃昭順所害。對此，民進黨主席卓榮泰8日受訪時表示，他看了這影片至少30次，「我無法入睡，我一直笑！」

卓榮泰8日替民進黨立委候選人高嘉瑜、許淑華等人站台，針對陳玉珍手被門夾到，送去台大醫院急診室，他回應，外界第一個感覺就是占用醫療資源，陳玉珍就是把一件事情擴大，住院本身就是一個假訊息，陳玉珍在抗議什麼事，卻用同樣方式在做，代表抗議的事情是假的，做假訊息才是真的，這就是當天站在急診室那邊的人呈現出來的，做訊息是真的，抗議是假的，人民看得很清楚。

關於陳玉珍手被夾到，外傳是「自己人」黃昭順所為，卓榮泰說，這就是由黃昭順、陳玉珍、陳宜民領銜，韓國瑜、吳敦義神秘嘉賓客串演出的經典笑鬧劇，他昨天晚上回家看這段影片，看了至少30次，「我無法入睡，一直笑！」怎麼會有人敢把別人的手塞進門縫？為什麼不是塞自己的手？

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