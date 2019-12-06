　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聽別人前男友訴苦跟風罵「她臭臭的」　百萬存款人妻告翻女直播主

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

台中邱姓女子去年7月間聽男姓友人談起林姓前女友，出於友情相挺，於是在個人臉書張貼女方的照片，並酸嗆「我不想跟一個破碗有連結」、「因為她臭臭的」等話，沒想到卻被當事人看見，反而吃上官司，還被求償100萬元。不過，台中地院法官衡量雙方受到的損害以及經濟狀況等因素，最後判她應賠償5萬元較為適當。

▲▼電腦,網購,臉書,網路。（圖／pixabay）

▲邱女和林女在臉書「隔空」互嗆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

林女在判決書中主張，邱女聽信前男友的片面之言，就在臉書公開她的照片，甚至對其他網友說「我不想跟一個破碗有連結，一直爬來我臉書偷看」、「你別認識比較好，因為她臭臭的」、「最好別認識這女生，否則把自己弄髒了」等話，顯然足以造成不知情的網友誤會，嚴重損及她的人格尊嚴。

林女接著表示，自己發現這件事情之後，有先傳送私人訊息給邱女，希望對方不要再進行人身攻擊，並回嗆「我沒有妳那麼嘴臭，搞清楚妳乾淨在哪」。過沒多久，邱女立即在臉書PO文公開兩人的對話，還語帶調侃地說，「挺朋友結果烏龜喜歡X臭鮑魚」、「她無可救藥」。

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲邱女在臉書替朋友抱不平，卻害自己吃上官司。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

林女聲稱自己因為這些網路的不實言論身心受創，甚至產生憂鬱情緒，必須前往精神科就診，這才決定提告求償100萬元，替自己討回公道。而邱女經過合法通知，並未出庭辯論或是提出任何書狀聲明。

台中地院法官認為，邱女只是聽聞他人轉述，就在臉書以不雅字眼辱罵，並公開林女照片，的確會使不特定網友誤會，但受害人名譽是否受到重大影響，客觀上需要衡量社會價值，不能只以受害者的主觀感受為主；考量到林女是存款100萬元的家庭主婦、邱女是月薪2萬多的網路直播主，最後判罵人的一方應賠償5萬元較為適當。

ET快訊
2020新iPhone五款設計曝光！最低價1.2萬　外觀、功
謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症
「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備
雨天濕鞋子一脫「腳底冒蜂窩洞蒸蛋」　醫揭病因給解方
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賣房逼妻離婚　兒子一句「和阿姨、姐姐去露營」害慘爸

15歲少女交往兩週壞壞兩次　媽下班開門撞見「男友」氣炸

騙女高中生回家「談人生」　襲胸狼師裝病4個月丟飯碗

人妻傳清涼照稱「正在談離婚」　傻男嗨完隔天正牌老公找上門

代PO問「不小心懷孕」神展開成外遇　PTT網友跟風轉貼挨告

人夫床戰別人老婆甜稱：想念妳的溫柔　一句「懷了孩子」噴36萬

陽明山「保變住」開挖25萬↑58萬m3　環團與時力控北市府圖利財團蓋豪宅

摩鐵啪完不滿足...人夫帶她回老家續戰！正宮手刀抓姦　婆婆力挺開門供蒐證

南檢偵辦行動支付公司違法吸金21億元　2人羈押1人交保

聽別人前男友訴苦跟風罵「她臭臭的」　百萬存款人妻告翻女直播主

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

六月一早神情哀戚現身靈堂　依偎李易悼念13年好友高以翔

陽明山「保變住」開挖25萬↑58萬m3　環團與時力控北市府圖利財團蓋豪宅

摩鐵啪完不滿足...人夫帶她回老家續戰！正宮手刀抓姦　婆婆力挺開門供蒐證

南檢偵辦行動支付公司違法吸金21億元　2人羈押1人交保

聽別人前男友訴苦跟風罵「她臭臭的」　百萬存款人妻告翻女直播主

大媽靠近假裝挑水果…探雲手「摸走錢包」！大膽站原地尋找下個目標

「我跟霹靂小組很熟」！凌晨醉駕500萬超跑遭逮　駕駛好友狂盧警

萬華分局才剛搬新駐地　舊駐地旁「起鼓開賭」大搞麻將協會

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　老婆淚請警方抓人...3萬元交保！

面試男解癮偷走半包菸　抽一根=320倍代價...辯：我以為那是我的！

混凝土車小巷直衝大馬路...害機車騎士撞上慘死　網轟：連踩煞車的時間也省

全教總質疑蔡英文「年改30年不破產」　政院：片面引用數字誤導財務狀況

立院三讀通過《社維法》　刪除「易以拘留」等違憲條文

央廣拿中央預算打韓國瑜？　韓陣營：韓黑新聞都會下廣告推播

陽明山「保變住」開挖25萬↑58萬m3　環團與時力控北市府圖利財團蓋豪宅

【瑪法達談星】十二星座12.04～12.10運勢！靈活與風險分散才是生存之道

影／合歡山莊下雪！中午1℃天細雪+冰霰　追雪民眾都瘋狂了

2019台北金融科技展　集保e存摺、基富通好享退有亮點

邀寵物狂歡聖誕　南紡購物中心毛孩主題活動登場

「浙江衛視代表」現身高以翔靈堂　致意9分鐘快閃離開

明道現身高以翔靈堂悼念　難過曝「出事前2天一起話家常」

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

社會熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

少女約男友回家　媽下班開門氣炸

快訊／謝和弦呼麻移送　頭抬高面帶微笑

手捏求救字條匯款　恐怖5個字讓警全戒備

男幫前妻約陰道緊縮　正宮氣炸：你在用的吧

女奧客打外送員！提告反遭畫面打臉

女童肛門噴血「爸爸弄的」！4大疑點逆轉判決

謝和弦送抵新北檢　露齒燦笑：我愛台灣

快訊／陽明山山體滑坡！百拉卡公路阻斷

整形名醫性侵酒醉女！她醒見「不舉男」崩潰

女檢座暗中追查1年！終於讓「卡神」栽了

更多熱門

相關新聞

人夫床戰人妻　「懷了孩子」噴36萬

人夫床戰人妻　「懷了孩子」噴36萬

台中沈姓人夫戀上陳姓人妻，兩人在2018年11月間一共發生5次性關係，這段婚外情被雙方配偶發現後，女方還傳送「假如我不小心懷了你的孩子，你會怎麼做？我該怎麼做？」等訊息，男方則回答，「如果真的有，他是我的孩子，我會扶養他長大」。台中地院法官日前依相姦罪判沈男1年有期徒刑，得易科罰金36萬元；陳女則因為丈夫撤告，裁定公訴不受理。

北市嘉明哥出沒熱點曝！3度潑灑微溫液體

北市嘉明哥出沒熱點曝！3度潑灑微溫液體

雞排妹前男友酒後失控　運將不給開窗遭狂譙

雞排妹前男友酒後失控　運將不給開窗遭狂譙

罵警奴才獲緩刑！他又嗆人「去冰的」下場曝

罵警奴才獲緩刑！他又嗆人「去冰的」下場曝

臉書留言怒批前男友「渣男」慘被告！

臉書留言怒批前男友「渣男」慘被告！

關鍵字：

台中地院公然侮辱

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

快訊／謝和弦持有大麻被捕！

Wanna One有1人因作假票數入選！

謝和弦持毒被逮　送上警車畫面曝光

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

更多

最夯影音

更多
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面