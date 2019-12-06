聽別人前男友訴苦跟風罵「她臭臭的」　百萬存款人妻告翻女直播主

記者黃翊婷／綜合報導

台中邱姓女子去年7月間聽男姓友人談起林姓前女友，出於友情相挺，於是在個人臉書張貼女方的照片，並酸嗆「我不想跟一個破碗有連結」、「因為她臭臭的」等話，沒想到卻被當事人看見，反而吃上官司，還被求償100萬元。不過，台中地院法官衡量雙方受到的損害以及經濟狀況等因素，最後判她應賠償5萬元較為適當。

▲邱女和林女在臉書「隔空」互嗆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

林女在判決書中主張，邱女聽信前男友的片面之言，就在臉書公開她的照片，甚至對其他網友說「我不想跟一個破碗有連結，一直爬來我臉書偷看」、「你別認識比較好，因為她臭臭的」、「最好別認識這女生，否則把自己弄髒了」等話，顯然足以造成不知情的網友誤會，嚴重損及她的人格尊嚴。

林女接著表示，自己發現這件事情之後，有先傳送私人訊息給邱女，希望對方不要再進行人身攻擊，並回嗆「我沒有妳那麼嘴臭，搞清楚妳乾淨在哪」。過沒多久，邱女立即在臉書PO文公開兩人的對話，還語帶調侃地說，「挺朋友結果烏龜喜歡X臭鮑魚」、「她無可救藥」。

▲邱女在臉書替朋友抱不平，卻害自己吃上官司。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

林女聲稱自己因為這些網路的不實言論身心受創，甚至產生憂鬱情緒，必須前往精神科就診，這才決定提告求償100萬元，替自己討回公道。而邱女經過合法通知，並未出庭辯論或是提出任何書狀聲明。

台中地院法官認為，邱女只是聽聞他人轉述，就在臉書以不雅字眼辱罵，並公開林女照片，的確會使不特定網友誤會，但受害人名譽是否受到重大影響，客觀上需要衡量社會價值，不能只以受害者的主觀感受為主；考量到林女是存款100萬元的家庭主婦、邱女是月薪2萬多的網路直播主，最後判罵人的一方應賠償5萬元較為適當。