曾辱警「奴才」獲緩刑！他又嗆通訊行老闆「去冰的」…下場出爐

▲郭岱庭2017年因勞資糾紛談判未果，辱罵通訊行張姓老闆及其妻子，11月26日被判處5個月徒刑，得易科罰金15萬。（資料照／翻攝自郭岱庭臉書）

記者徐愷昕／台南報導

男子郭岱庭2018年11月因勞資糾紛與人爭執，警方到場排解時他罵警「奴才」，被依觸犯公然侮辱罪判處拘役15天，不過近期他再次因在網路上嗆人挨告，這次他疑似又介入一場勞資糾紛，雙方在調解過程中，郭男因氣不過張姓通訊行老闆與妻子，直接在臉書上狠嗆對方是「廢物」，還恐嚇要「去冰的」。台南地院依恐嚇、誹謗、公然侮辱罪，判郭男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

▲郭岱庭原本獲得不起訴後，又開臉書直播，囂張再嗆法警「王八蛋」，引發警界基層不滿。（資料照／翻攝自郭岱庭臉書)

郭男2018年11月罵警察「奴才」，被士林地檢署檢察官認為不構成妨害公務等罪，處分不起訴，挨罵的2名警察改以私人身分，向法院提起自訴，士林地院認定郭罵人「奴才」觸犯公然侮辱罪，判拘役15天，得易科罰金1萬5千元，不過法官同時也給予他2年緩刑機會，緩刑條件是登報向受辱的警察道歉，並支付國庫1萬元。

據了解，郭男11月26日又再次因公然侮辱等罪被判刑，因2017年時他又捲入一場勞資糾紛，郭男認為通訊行張姓老闆欺負患有身心障礙的鄭姓員工，在協助雙方調解時，因不滿張男偕同友人成立「勞資黃牛」粉絲團抨擊他，氣憤之下在網路上嗆聲，「看到你在吹狗螺」、「全家當乞丐」、「廢物朽木不可雕也」、「吼作淦拎涼」等侮辱字眼，瘋狂對通訊行張姓老闆及其妻子開炮，甚至恐嚇要「去冰的」，揚言讓通訊行消失不能再營業。張男蒐證後向法院對郭提告。

法院審理時，郭男表示自己是在維護勞工權益，是善意第三人的角色，在網路上的辱罵都是在氣憤下說出並無惡意，不過法官認為他犯後態度不佳，最後依恐嚇危害安全、公然侮辱及誹謗罪，判他5個月徒刑，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

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